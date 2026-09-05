Meteoroloji’den uyarı: Bir yanda hava sıcaklığı 39 dereceyi görecek, diğer yanda sağanak var
Meteoroloji’nin 5 Eylül 2026 Cumartesi günü için yayımladığı hava tahminine göre, yurdun büyük bölümünde sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek. Karadeniz’in doğusu ile bazı iç kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, Güneydoğu Anadolu’da sıcaklıkların 39 dereceye kadar yükselmesi öngörülüyor. 11 kent için sağanak yağış uyarısında bulunulurken, Rize ve Artvin için "sarı" kodlu alarm verildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 5 Eylül Cumartesi gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkenin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Hatay’ın kıyıları, Osmaniye, Denizli, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İKİ KENT İÇİN "SARI" ALARM VERİLDİ
Yağışların, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji bu iki kent için "sarı" alarm vererek sağanak yağış uyarısında bulunuldu.