Meteoroloji’den uyarı üstüne uyarı: İşte sarı ve turuncu alarm verilen 44 il
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, birçok bölgede kuvvetli ve şiddetli sağanak yağış beklendiğini belirterek vatandaşları uyardı. İstanbul’un kuzeyi ve Anadolu Yakası ile Kocaeli, Bursa, Sakarya ve Yalova için “turuncu” alarm verilirken, 39 kentte “sarı” alarm uygulamasına geçildi. İçişleri Bakanlığı ve AKOM da sel ve taşkın riskine karşı uyarılarda bulundu. Marmara ve Ege başta olmak üzere bazı iç kesimlerde fırtınanın etkili olması beklenirken, sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 17 Ekim 2026 Cumartesi gününe ilişkin hava durumu tahminlerini açıkladı.
Son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak.
Marmara’nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Mardin, Kırklareli ve Tekirdağ’ın doğusunda aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bursa ve Kütahya’nın yüksek kesimlerinde ise gece ve sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.
Yağışların, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz ile İzmir’in doğusu, Muğla, Adana’nın doğusu, Osmaniye, Hatay’ın kıyı kesimleri, Kahramanmaraş’ın batısı, Konya’nın kuzey ve batısı ile Çorum çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
İstanbul’un kuzeyi ve Anadolu Yakası başta olmak üzere Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın ve Düzce’nin kıyı kesimlerinde ise yağışların çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.
44 KENT İÇİN "SARI" VE "TURUNCU" ALARM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi’ndeki İstanbul, Kocaeli, Bursa, Sakarya ve Yalova için “turuncu” alarm verdi. Yetkililer, kuvvetli yağışlarla birlikte oluşabilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.
4 MGM tarafından Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Aydın, Bilecik, Bolu, Burdur, Çankırı, Denizli, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, Mersin, Kayseri, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Sivas, Tokat, Tunceli, Uşak, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale ve Osmaniye için ise “sarı” alarm yayımlandı.
FIRTINANIN HIZI 80 KM'YE ULAŞACAK
Rüzgarın; Marmara ve Kıyı Ege’de kuzeyli yönlerden, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70, yer yer 80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.