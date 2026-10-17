Meteoroloji’den uyarı üstüne uyarı: İşte sarı ve turuncu alarm verilen 44 il

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 17 Ekim 2026 Cumartesi gününe ilişkin hava durumu tahminlerini açıkladı.

Son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak.

Marmara’nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Mardin, Kırklareli ve Tekirdağ’ın doğusunda aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bursa ve Kütahya’nın yüksek kesimlerinde ise gece ve sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.