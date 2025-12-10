  1. Ekonomim
Meteoroloji'den yağış, buzlanma ve don uyarısı: Bugün yurtta hava nasıl olacak? İşte il il tahminler

MGM tarafından yapılan tahminlere göre, yurt genelinin çok bulutlu, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Kocaeli, Sakarya, Artvin, Batman, Mardin ve Siirt ile İstanbul'un kuzeyinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Sivas çevrelerinde kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Marmara'nın doğusu ile iç kesimlerde pus ve yer yer sis, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. İşte 10 Aralık 2025 il il hava durumu tahminleri.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

Kuvvetli yağış uyarısı: Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile İstanbul'un kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Az bulutlu, iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 16°C
Az bulutlu

MANİSA °C, 13°C
Parçalı bulutlu

