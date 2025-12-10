Meteoroloji'den yağış, buzlanma ve don uyarısı: Bugün yurtta hava nasıl olacak? İşte il il tahminler
MGM tarafından yapılan tahminlere göre, yurt genelinin çok bulutlu, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Kocaeli, Sakarya, Artvin, Batman, Mardin ve Siirt ile İstanbul'un kuzeyinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Sivas çevrelerinde kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Marmara'nın doğusu ile iç kesimlerde pus ve yer yer sis, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. İşte 10 Aralık 2025 il il hava durumu tahminleri.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklığının, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
Kuvvetli yağış uyarısı: Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile İstanbul'un kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
BURSA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANAKKALE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Az bulutlu, iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 10°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
İZMİR °C, 16°C
Az bulutlu
MANİSA °C, 13°C
Parçalı bulutlu