Meteoroloji'den yağış, buzlanma ve don uyarısı: Bugün yurtta hava nasıl olacak? İşte il il tahminler

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile İstanbul'un kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu