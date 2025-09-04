Hafta sonu için meteorolojiden gök gürültülü sağanak uyarısı: Hava durumu tahminleri açıklandı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonunda birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceğini açıkladı. Ankara, İstanbul ve İzmir’in hafta sonu hava durumu tahminleri de paylaşıldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, hafta sonu yurdun farklı bölgelerinde görülecek hava şartlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK ETKİLİ OLACAK
Tekin, hafta sonu yurt genelinde parça parça yağışların görüleceğini belirterek, yarın İç Ege, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Bursa ve Bilecik'te sağanak yer yer gök gürültülü sağanakların görüleceğini bildirdi. Yurdun diğer kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceğini belirten Tekin, yarın özellikle Kars ve Ardahan çevrelerinde yağışların kuvvetli olacağını söyledi.
Hafta sonu yağışların yurt genelinde devam edeceğini kaydeden Tekin, "Cumartesi günü Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz Bölgesi ile Adana, Osmaniye çevrelerinde yağışları görmek mümkün olacak" dedi. Öte yandan Tekin, cumartesi günü Sakarya, Düzce, Bolu, Kütahya ve Bilecik çevrelerinde yağışların kuvvetli beklendiğini söyledi.