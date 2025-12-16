Meteoroloji'den yağış ve rüzgar uyarısı: Sıcaklıklar düşecek, doğuda kar yağışı etkili olacak
MGM tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop, Karabük, Mardin ve Siirt’in sağanak, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in, Doğu Anadolu ile, Çankırı ve Diyarbakır’ın kar yağışlı, diğer yerlerin açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta Karadeniz kıyıları, Sinop çevreleri ile Kastamonu kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Buzlanma ve don ile birlikte Marmara'nın doğusu, Ege, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. İşte 16 Aralık il il hava durumu tahminleri...
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklığının, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
Kuvvetli yağış uyarısı: Yağışların, Orta Karadeniz kıyıları, Sinop çevreleri ile Kastamonu kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Kuvvetli rüzgar uyarısı: Rüzgârın, Orta Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
BURSA °C, 12°C
Az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 14°C
Az bulutlu
İSTANBUL °C, 12°C
Az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 12°C
Az bulutlu