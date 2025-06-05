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  4. Meteoroloji'den yeni rapor: Hava sıcaklıkları 35 derecenin üzerine çıkacak! İşte il il tahminler...

Meteoroloji'den yeni rapor: Hava sıcaklıkları 35 derecenin üzerine çıkacak! İşte il il tahminler...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artması bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. İşte 5 Haziran 2025 Perşembe gününe ilişkin il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji'den yeni rapor: Hava sıcaklıkları 35 derecenin üzerine çıkacak! İşte il il tahminler... - Sayfa 1

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji'den yeni rapor: Hava sıcaklıkları 35 derecenin üzerine çıkacak! İşte il il tahminler... - Sayfa 2

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji'den yeni rapor: Hava sıcaklıkları 35 derecenin üzerine çıkacak! İşte il il tahminler... - Sayfa 3

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji'den yeni rapor: Hava sıcaklıkları 35 derecenin üzerine çıkacak! İşte il il tahminler... - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

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