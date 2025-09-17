Meteorolojik kaynaklardan kar yağışı alarmı: "Yarım metreyi bulabilir" diyerek duyuruldu
Meteoroloji yetkililerinin son uyarısına göre Rize, Trabzon, Giresun ve Erzurum illeri için dikkatli olunması gerekiyor. Yarın Balkanlar üzerinden gelmesi öngörülen soğuk hava dalgasıyla birlikte bu bölgelerde kar yağışının etkili olması bekleniyor.
Sonbaharın başında olmasına rağmen Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yaylaları için kar uyarısı yapıldı.
Hava durumu tahminleriyle bilinen Hava Forum, X (eski Twitter) hesabından paylaştığı mesajda, Rize, Trabzon, Giresun ve Erzurum’un yüksek rakımlı bölgelerinde yoğun kar yağışı beklendiğini açıkladı.
Paylaşımda yer alan bilgilere göre, Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen serin hava dalgası perşembe günü bölgeyi etkisi altına alacak.