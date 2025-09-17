  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Meteorolojik kaynaklardan kar yağışı alarmı: "Yarım metreyi bulabilir" diyerek duyuruldu

Meteorolojik kaynaklardan kar yağışı alarmı: "Yarım metreyi bulabilir" diyerek duyuruldu

Meteoroloji yetkililerinin son uyarısına göre Rize, Trabzon, Giresun ve Erzurum illeri için dikkatli olunması gerekiyor. Yarın Balkanlar üzerinden gelmesi öngörülen soğuk hava dalgasıyla birlikte bu bölgelerde kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Meteorolojik kaynaklardan kar yağışı alarmı: "Yarım metreyi bulabilir" diyerek duyuruldu - Sayfa 1

Sonbaharın başında olmasına rağmen Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yaylaları için kar uyarısı yapıldı.

1 | 7
Meteorolojik kaynaklardan kar yağışı alarmı: "Yarım metreyi bulabilir" diyerek duyuruldu - Sayfa 2

Hava durumu tahminleriyle bilinen Hava Forum, X (eski Twitter) hesabından paylaştığı mesajda, Rize, Trabzon, Giresun ve Erzurum’un yüksek rakımlı bölgelerinde yoğun kar yağışı beklendiğini açıkladı.

2 | 7
Meteorolojik kaynaklardan kar yağışı alarmı: "Yarım metreyi bulabilir" diyerek duyuruldu - Sayfa 3

Paylaşımda yer alan bilgilere göre, Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen serin hava dalgası perşembe günü bölgeyi etkisi altına alacak.

3 | 7
Meteorolojik kaynaklardan kar yağışı alarmı: "Yarım metreyi bulabilir" diyerek duyuruldu - Sayfa 4

YARIM METREYİ BULABİLİR

Sıcaklıkların ani düşüşüyle birlikte, Karadeniz yaylalarında karın yoğun bir şekilde etkili olması ve yarım metreyi bulması bekleniyor.

4 | 7