MGM Hava Tahmin Uzmanı duyurdu: Sıcaklıklar 3 ila 6 derece azalacak

Hafta sonu yağışlar geniş bir alanda görülecek

Tekin, "Hafta sonuna bakıldığında ise bu yağışlı sistem biraz daha geniş bir alana yayılacak. Cumartesi günü Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Doğu Akdeniz'de yağışı göreceğiz. Pazartesi günü ise ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışları görmek mümkün olacak" dedi.