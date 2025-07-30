MGM Hava Tahmin Uzmanı duyurdu: Sıcaklıklar 3 ila 6 derece azalacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, ilerleyen günlerde ülke genelinde yaşanması beklenen hava sıcaklıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Önümüzdeki günlerde Türkiye'nin kuzey kesimlerinden başlayarak yer yer iç kesimlerde de sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar görüleceğini belirten Tekin, "Perşembe gününe bakıldığında Karadeniz'in kıyı kesimleri, İstanbul başta olmak üzere Marmara'nın kuzeyi bununla birlikte ise Marmara'nın güneydoğusunda da yağışları göreceğiz.
Özellikle perşembe günü akşam saatlerinde Edirne çevrelerinde yağışlar kuvvetli olabilir, dikkatli olunmalı. Cuma gününe bakıldığında ise yine Marmara'nın güneydoğusu, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yine sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek" diye konuştu.
Hafta sonu yağışlar geniş bir alanda görülecek
Tekin, "Hafta sonuna bakıldığında ise bu yağışlı sistem biraz daha geniş bir alana yayılacak. Cumartesi günü Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Doğu Akdeniz'de yağışı göreceğiz. Pazartesi günü ise ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışları görmek mümkün olacak" dedi.