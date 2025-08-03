  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. MGM Uzmanı Cengiz Çelik açıkladı: Yeni haftada hava nasıl olacak?

MGM Uzmanı Cengiz Çelik açıkladı: Yeni haftada hava nasıl olacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta boyunca etkili olacak hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

MGM Uzmanı Cengiz Çelik açıkladı: Yeni haftada hava nasıl olacak? - Sayfa 1

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, önümüzdeki hafta boyunca etkili olması beklenen hava durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

1 | 5
MGM Uzmanı Cengiz Çelik açıkladı: Yeni haftada hava nasıl olacak? - Sayfa 2

Çelik, yapılan son değerlendirmelere göre sıcaklığın birkaç derece artacağını, batı ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, yer yer 1-2 derece üzerinde, doğu kesimlerde ise mevsim normallerinin 3-4 derece üzerinde seyredeceğini söyledi.

2 | 5
MGM Uzmanı Cengiz Çelik açıkladı: Yeni haftada hava nasıl olacak? - Sayfa 3

Sıcaklığın geçen haftaya göre hissedilir şekilde azalacağını ancak yine de mevsim normallerinin üzerinde olacağını, yağışların ise alansal şekilde azalacağı bilgisini veren Çelik, "Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde 1 hafta aralıklarla yağış var.

3 | 5
MGM Uzmanı Cengiz Çelik açıkladı: Yeni haftada hava nasıl olacak? - Sayfa 4

Toroslar mevkisinde, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kısa süreli yağış geçişleri göreceğiz." diye konuştu.

4 | 5