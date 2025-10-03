MGM’nin ardından İçişleri’nden de uyarı geldi: Bazı illere turuncu ve sarı kodlu alarm verildi!
Meteoroloji uyarısının ardından İçişleri Bakanlığı da alarma geçti. Antalya, Balıkesir, Denizli, İzmir, Aydın, Çanakkale ve Tekirdağ için turuncu ve sarı kodlu uyarılar yayımlandı. Yetkililer vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.
İçişleri Bakanlığı, 3 Ekim 2025 Cuma günü (bugün) Türkiye'nin batı kıyılarını etkileyecek olan şiddetli hava koşulları nedeniyle bir dizi uyarıda bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre, Marmara ve Ege bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı belirtilerek 10 il için renkli kodlu uyarı yayınlandı.
10 İL İÇİN RENKLİ KODLU UYARILAR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son verilerine göre Marmara ve Ege bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Bu kapsamda 10 il için renkli kodlu uyarılar yayımlandı.
MUĞLA İÇİN HORTUM RİSKİ
Günün en kritik uyarısı, "turuncu kod" ile tehlikeli hava koşullarının beklendiği Muğla için yapıldı. Bakanlık, Muğla'da yaşayan vatandaşların sel, su baskını, yıldırım ve yerel küçük çaplı dolu yağışına karşı dikkatli olması gerektiğini belirtti.