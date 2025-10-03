MGM’nin ardından İçişleri’nden de uyarı geldi: Bazı illere turuncu ve sarı kodlu alarm verildi!

İçişleri Bakanlığı, 3 Ekim 2025 Cuma günü (bugün) Türkiye'nin batı kıyılarını etkileyecek olan şiddetli hava koşulları nedeniyle bir dizi uyarıda bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre, Marmara ve Ege bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı belirtilerek 10 il için renkli kodlu uyarı yayınlandı.