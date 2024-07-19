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  4. Microsoft'taki kesinti dünyayı vurdu: İşte yazılım krizinden etkilenen Türk şirketler

Microsoft'taki kesinti dünyayı vurdu: İşte yazılım krizinden etkilenen Türk şirketler

Microsoft ve CrowdStrike kaynaklı yazılım devlerinin hizmetlerindeki çökme dünya genelinde birçok ülkeyi vurdu. Krizden Türkiye'deki bazı şirketler de etkilendi. Türk Hava Yolları (THY), DenizBank, TÜVTÜRK hizmetlerin aksadığını duyurdu.

Microsoft'taki kesinti dünyayı vurdu: İşte yazılım krizinden etkilenen Türk şirketler - Sayfa 1

Microsoft ve CrowdStrike kaynaklı yazılım devlerinin hizmetlerindeki kopuş dünya genelinde birçok ülkeyi vurdu.

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Microsoft'taki kesinti dünyayı vurdu: İşte yazılım krizinden etkilenen Türk şirketler - Sayfa 2

Finans, sağlık, bankacılık ve havayolu taşımacılığı gibi hizmetler en çok aksaklığın yaşandığı alanlar olarak öne çıkıyor.

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Microsoft'taki kesinti dünyayı vurdu: İşte yazılım krizinden etkilenen Türk şirketler - Sayfa 3

Dünya genelindeki yaşanan iletişim sorunu Türkiye'deki şirketleri de vurdu.

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Microsoft'taki kesinti dünyayı vurdu: İşte yazılım krizinden etkilenen Türk şirketler - Sayfa 4

THY'nin biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksama

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, bilgi sistemlerinde yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar yaşandığını belirtti.

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