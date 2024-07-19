Microsoft'taki kesinti dünyayı vurdu: İşte yazılım krizinden etkilenen Türk şirketler
Microsoft ve CrowdStrike kaynaklı yazılım devlerinin hizmetlerindeki çökme dünya genelinde birçok ülkeyi vurdu. Krizden Türkiye'deki bazı şirketler de etkilendi. Türk Hava Yolları (THY), DenizBank, TÜVTÜRK hizmetlerin aksadığını duyurdu.
Microsoft ve CrowdStrike kaynaklı yazılım devlerinin hizmetlerindeki kopuş dünya genelinde birçok ülkeyi vurdu.
Finans, sağlık, bankacılık ve havayolu taşımacılığı gibi hizmetler en çok aksaklığın yaşandığı alanlar olarak öne çıkıyor.
Dünya genelindeki yaşanan iletişim sorunu Türkiye'deki şirketleri de vurdu.
THY'nin biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksama
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, bilgi sistemlerinde yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar yaşandığını belirtti.