Milletvekilleri Meclis'te sis bombası attı: Arnavutluk'ta bütçe krizi büyüyor
Arnavutluk Meclisi'nde 2024 bütçe tartışmaları sürüyor. Muhalefet milletvekilleri görüşmeleri engellemek için Meclis'te sis bombası ve maytap attı. İşte o anlara dair kareler ve olayın detayları...
Daha önce de farklı yöntemlerle meclis oturumlarını engelleyen ana muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve diğer muhalefet partilerinin milletvekilleri, bugün de sandalyeleri kürsünün önüne yerleştirip sis bombası ve maytap atarak oturumu engelleme girişimlerinde bulundu.
Muhalefet milletvekilleri ile olaya müdahale etmek isteyen güvenlik biriminin çalışanları arasında da gerginlik yaşandı.
Meclis Başkanı Lindita Nikolla, oturumun açılışında yaptığı konuşmada, muhalefetin "hukuksuzluk yolunda" ilerlemeye devam ettiğini belirterek, "Meclis'i rehin alamazsınız" dedi.
Meclis oturumunda Başbakan Edi Rama da yer alırken, oturum yaklaşık 8 dakika sürdü. 2024 yılı bütçesi, 140 sandalyeli Meclis'ten 74 milletvekilinin "evet" oyuyla onaylanırken, 4 milletvekili "hayır" oyu kullandı.