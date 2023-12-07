Milletvekilleri Meclis'te sis bombası attı: Arnavutluk'ta bütçe krizi büyüyor

Daha önce de farklı yöntemlerle meclis oturumlarını engelleyen ana muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve diğer muhalefet partilerinin milletvekilleri, bugün de sandalyeleri kürsünün önüne yerleştirip sis bombası ve maytap atarak oturumu engelleme girişimlerinde bulundu.

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