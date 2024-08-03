Milli Atlet Tuğba Danışmaz finale kalamadı! Tuğba Danışmaz kimdir?
Milli atlet Tuğba Danışmaz, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda üç adım atlamada 13.97'lik derecesiyle elemeleri 16'ıncı sırada tamamladı ve finale kalmayı başaramadı. Peki, Tuğba Danışmaz kimdir? Tuğba Danışmaz’ın kariyeri nasıl? İşte detaylar…
Tuğba Danışmaz kimdir?
1 Eylül 1999 doğumlu Tuğba Danışmaz Türk atlettir. Uzun ve üç adım atlama kategorilerinde yarışmaktadır. ENKA SK sporcusudur.
Antrenörlüğünü Cahit Yüksel yapmaktadır. Tuğba Danışmaz, İstanbul'da düzenlenen 2018 Balkan 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'na katılarak üç adım atlamada beşinci oldu.
2019 Türkiye Süper Ligi'nin Bursa'daki ilk ayağında, üç adım atlamadaki 13,80 metrelik derecesiyle 12 yıllık 23 yaş altı Türkiye rekorunu kırdı.
İsveç'in Gävle kentinde düzenlenen 2019 Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda üç adım atlama etkinliğinde gümüş madalya kazandı. Ayrıca 23 yaş altında kendine ait ülke rekorunu da geliştirdi.