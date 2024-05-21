Milli yas nedir? Hangi durumlarda milli yas ilan edilir? Milli yas ilan edilince ne oluyor?
Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve üst düzey yetkililerin için bir günlük milli yas ilan edildi. Milli yas kararının ardından bayraklar yarıya indirildi. Peki, Milli yas nedir? Milli yas ilan edilince ne oluyor? Hangi durumlarda milli yas ilan edilir? İşte detaylar…
Milli yas nedir?
Ulusal yas veya millî yas, bir ülkenin halkının büyük bölümü tarafından yerine getirilen yas tutma ve anma eylemlerinin gerçekleştirildiği gün.
Hangi durumlarda milli yas ilan edilir?
O ülkeden veya başka bir yerden önemli bir kişinin veya kişilerin ölümü, cenazesi veya bunların yıl dönümü nedeniyle hükûmetler tarafından ilan edilir.
Bir ülkede gerçekleşen doğal afet, facia, kaza, savaş veya terör saldırısı sonrasında da ulusal yas ilan edilebilir. Bayrakların yarıya indirilmesi ve saygı duruşu yaygın olarak gerçekleştirilen bir ritüeldir.
Milli yas ilan edilince ne oluyor?
Milli yas ilan edildiğinde, aşağıdakiler gerçekleşir:
Ülkenin bayrakları yarıya indirilir.
Resmi törenler iptal edilir.
Bazı eğlence ve kutlamalar yasaklanabilir.
Kamusal alandaki kutlamalar sınırlandırılabilir.