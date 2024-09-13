Milyarderler listesine 27 Türk! İşte Forbes verilerine göre en zengin Türkler...

Forbes dergisinin her sene düzenli olarak açıkladığ dünyanın en zenginleri listesine bu yıl Türkiye'den herkesin yakından tanıdığı iki yeni kişi dahil olurken listenin zirvesi yine değişmedi. Ülker, birinciliği kimseye kaptırmadı. Listeye giren en zengin 27 Türk milyarderin toplam serveti yaklaşık olarak 56.1 milyar dolar olarak hesaplandı.