Milyarderler listesine 27 Türk! İşte Forbes verilerine göre en zengin Türkler...
Saygın ekonomi dergisinin her yıl paylaştığı dünyanın en zengin kişileri listesine bu sene 27 Türk dahil oldu. Listenin ilk sırasını uzun zamandır olduğu gibi Murat Ülker aldı. Bu sene Türkiye'den listeye yeni katılan isimler de oldu. İşte Forbes verilerine göre en zengin 27 Türk
Forbes dergisinin her sene düzenli olarak açıkladığ dünyanın en zenginleri listesine bu yıl Türkiye'den herkesin yakından tanıdığı iki yeni kişi dahil olurken listenin zirvesi yine değişmedi. Ülker, birinciliği kimseye kaptırmadı. Listeye giren en zengin 27 Türk milyarderin toplam serveti yaklaşık olarak 56.1 milyar dolar olarak hesaplandı.
Capital.com.tr'de yer alan habere göre, 2021 ve 2022'de gelir vergisi rekortmeni olan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile vergi listesinin ikinci sırasında bulunan Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ise Forbes'un listesine bu yıl katılan yeni isimler oldu. 34 ülkeye ihracat yaparak dünyanın en büyük SİHA ihracatçısı haline gelen Baykar, gelirlerinin yüzde 90'ından fazlasını ihracattan elde ediyor.
İşte Forbes dergisi 2024 araştırmalarına göre, dünyanın en zenginleri ve listeye dahil olan 27 Türk:
1. Murat Ülker
Net varlığı: 5,1 milyar dolar
Listedeki sırası: 597