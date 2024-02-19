Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor: Mesai saatleriyle ilgili düzenleme yolda

Merkezinde çalışanların olduğu yeni değişiklikler için iş kanunlarında düğmeye basıldı. Buna göre haftalık çalışma saatlerinin 45'ten 40'a düşürülmesi planlanıyor.

Basın ve denizcilik iş kanunda 48 saat olan çalışma süreleri diğer meslek gruplarında haftalık 45 saat. Yapılacak olan düzenleme ile bütün çalışanların ilgili çalışma saatlerinin 35-40 saate indirilmesi öngörülüyor.