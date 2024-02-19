Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor: Mesai saatleriyle ilgili düzenleme yolda
İş kanunlarında değişiklik için yeni düzenlemeler gündemde. Milyonlarca çalışanı etkileyecek bu çalışmalar ücretten çalışma saatine, genel tatil ücretlerinden esnek çalışmaya kadar birçok başlıkta yeniliği kapsıyor. İşte çalışma hayatını değiştirecek yeni düzenlemelere dair bilinenler...
Merkezinde çalışanların olduğu yeni değişiklikler için iş kanunlarında düğmeye basıldı. Buna göre haftalık çalışma saatlerinin 45'ten 40'a düşürülmesi planlanıyor.
Sabah'ta yer alan habere göre düzenlemelerle birlikte dağınık mevzuat toplanacak, çalışanlar güçlendirilecek.
Basın ve denizcilik iş kanunda 48 saat olan çalışma süreleri diğer meslek gruplarında haftalık 45 saat. Yapılacak olan düzenleme ile bütün çalışanların ilgili çalışma saatlerinin 35-40 saate indirilmesi öngörülüyor.
Düzenlemeler kapsamında yeni haklar geliştirilirken, mevcut haklar korunacak. Çalışmalarda, çalışma saatleri, yıllık izinler, ücretler gibi konulara değiniliyor.