Milyonlarca davacının dikkatine: Yargıtay'dan kritik ıslah kararı

Zaman zaman hepimiz, bir dava açtıktan sonra unuttuğumuz veya sonradan öğrendiğimiz bir detayı eklemek isteyebiliriz. Hukukta "ıslah", iyi niyetli tarafların bu tür eksiklikleri düzeltmesine olanak sağlayan bir mekanizmaydı. Ancak Yargıtay'ın son kararı, bu imkanın sınırlarını net bir şekilde çiziyor. Artık dava dilekçesinin sınırları dışına çıkmak o kadar kolay olmayacak.

- Kararın gerekçesinden