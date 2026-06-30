Milyonlarca davacının dikkatine: Yargıtay'dan kritik ıslah kararı
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu, dava dilekçesinde yer almayan taleplerin kısmen ıslah yoluyla davaya dahil edilemeyeceğine hükmetti. Bu emsal karar, Türkiye'deki davaları nasıl etkileyecek? Detaylar haberimizde.
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu, milyonlarca vatandaşı ve hukuk dünyasını yakından ilgilendiren kritik bir karara imza attı. Resmi Gazete'de yayımlanan emsal karara göre, dava dilekçesinde yer almayan bir talep, sonradan "kısmen ıslah" yoluyla davaya dahil edilemeyecek. Bu, süren davalarda yeni bir talep eklemenin artık mümkün olmayacağı anlamına geliyor. İşte detaylar…
Sözcü’nün haberine göre Yargıtay Başkanlığına sunulan dilekçede, dava dilekçesinde yer almayan bir talebin kısmen ıslah yoluyla davaya dahil edilmesi talepleri karşısında Yargıtay daireleri arasında farklı yönde kararlar verildiği, bunun çelişki içerdiği, çelişkinin giderilmesi adına hüküm kurulması gerektiği vurgulandı.
Söz konusu başvuruyu inceleyen Kurul, dava dilekçesinde yer almayan talebin kısmen ıslah yoluyla davaya dahil edilemeyeceğine hükmetti.
Zaman zaman hepimiz, bir dava açtıktan sonra unuttuğumuz veya sonradan öğrendiğimiz bir detayı eklemek isteyebiliriz. Hukukta "ıslah", iyi niyetli tarafların bu tür eksiklikleri düzeltmesine olanak sağlayan bir mekanizmaydı. Ancak Yargıtay'ın son kararı, bu imkanın sınırlarını net bir şekilde çiziyor. Artık dava dilekçesinin sınırları dışına çıkmak o kadar kolay olmayacak.
- Kararın gerekçesinden