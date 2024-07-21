Milyonlarca emeklinin maaş farkı ne zaman ödenecek?
En düşük emekli maaşı 10 bin liradan, 12 bin 500 liraya çıkarıldı. Temmuz emekli maaşları ödenmeye başlayan milyonlarca emekli, aradaki farkın ne zaman hesaba yatacağını merak ediyor. Peki, zamlı emekli maaşları ve maaş farkı ne zaman hesaba yatacak? İşte, detaylar...
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda en düşük emekli aylığının 12 Bin 500 liraya çıkarılmasını öngören düzenleme kabul edildi. Peki emekli maaş farkı ne zaman hesaba yatacak?
Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda en düşük emekli maaşının 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkarılmasını da içeren vergi teklifi kabul edildi. 3.7 milyon emeklinin yararlanacağı düzenlemenin önümüzdeki hafta Genel Kurul'da yasalaşması bekleniyor.
Diğer yandan düzenleme içerisinde iki değişiklik daha var. İlki kısa vadeli sigorta kolları prim oranının artırılması ikincisi ise EYT'li emeklilere uygulanan teşvikin kaldırılması.
Emekli aylıklarının tutarının 10 bin liradan düşük olması halinde Hazine desteği ile 10 bin liraya tamamlanması uygulaması halihazırda yürürlükte. Bu çerçevede 3.7 milyon emekliye hak ettiği emekli aylık tutarı 10 bin liranın altında olmasına rağmen 10 bin lira emekli aylığı ödeniyor.