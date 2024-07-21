Milyonlarca emeklinin maaş farkı ne zaman ödenecek?

Emekli aylıklarının tutarının 10 bin liradan düşük olması halinde Hazine desteği ile 10 bin liraya tamamlanması uygulaması halihazırda yürürlükte. Bu çerçevede 3.7 milyon emekliye hak ettiği emekli aylık tutarı 10 bin liranın altında olmasına rağmen 10 bin lira emekli aylığı ödeniyor.