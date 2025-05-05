Milyonları etkileyecek haber geldi! 7 Mayıs'ta bu saate dikkat: Esenyurt, Şişli, Ümraniye, Pendik...
İstanbul’da yaşayan milyonlar “7 Mayıs Çarşamba günü yapılacak elektrik kesintisi” haberiyle alarma geçti! BEDAŞ ve AYEDAŞ’tan gelen uyarılara göre tam 32 ilçeyi etkileyecek kesintinin tüm detayları paylaşıldı. Vatandaşlar “İstanbul elektrik kesintisi sorgulama, BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama, AYEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama, bugün elektrikler ne zaman gelecek, Çarşamba günü elektrik kesintisi” sorularının yanıtını araştırıyor...
İstanbul’un her iki yakasında 7 Mayıs Çarşamba günü planlı elektrik kesintisi yapılacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), Avrupa Yakası’nda 23 ilçede, Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) ise 7 ilçede elektrik kesintisi uygulayacak.
Altyapı yenileme, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı kesintiler uzun sürebilecek; yetkililer vatandaşları olası aksaklıklara karşı tedbirli olmaya çağırdı.
İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
İşte 7 Mayıs AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesintisi programı...