Milyonları ilgilendiriyor: Mesai saatleri kısalacak mı? Bakan Işıkhan'dan dikkat çeken açıklama
Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren mesai saatleriyle ilgili açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Mesai saatlerinde bir değişim olup olmayacağı merak konusu. Bakan Işıkhan, "Çalışma süreleri, ücretler, işçilerin refahı, gibi konular gündemimizde önemli bir yere sahip" ifadelerini kullandı.
Çalışma saatlerinin 45 günden 40 güne düşüreleceği iddiaları uzun süredir tartışılıyor. Çalışma saatleri düşecek mi sorusunun yanıtı milyonlarca işçi ve işveren tarafından araştırılıyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışma saatleri ve ücretleri konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Peki; çalışma saatleri düşecek mi, özel sektör mesai saatleri kısalacak mı, günde kaç saat mesai olacak?
Sabah gazetesi yapılacak düzenleme ile bütün çalışanların ilgili çalışma saatlerinin 35-40 saate indirilmesinin öngörüldüğünü yazmıştı.
Bakan Işıkhan konuyla ilgili yeni açıklamasında, "Bakanlık olarak bir taraftan ülkemizin büyümesine ve istihdamının artmasına katkı sağlarken diğer yandan da çalışanlarımızın refahını arttıracak ve güvenliğini koruyacak tedbirleri hassasiyetle uygulamaktayız" dedi.
"Bu bağlamda Çalışma süreleri, ücretler, iş sağlığı ve güvenliği, işçilerin refahı, kadın, çocuk ve gençlerin çalıştırılması, kayıt dışılık, işsizlik, istihdam ve iş gücü piyasası uygulamaları gibi konular gündemimizde önemli bir yere sahiptir" ifadelerini kullanan Bakan Işıkhan şunları kaydetti:
"Çalışma şartlarına ve ortamına ilişkin tüm mevzuat hükümlerinin uygulanmasına dair, araştırma, inceleme ve denetlemeyi kapsayan teftiş faaliyetleri bakanlığımızın iş müfettişleri tarafından yerine getirilmektedir."