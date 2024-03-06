Milyonları ilgilendiriyor: Mesai saatleri kısalacak mı? Bakan Işıkhan'dan dikkat çeken açıklama

Çalışma saatlerinin 45 günden 40 güne düşüreleceği iddiaları uzun süredir tartışılıyor. Çalışma saatleri düşecek mi sorusunun yanıtı milyonlarca işçi ve işveren tarafından araştırılıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışma saatleri ve ücretleri konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Peki; çalışma saatleri düşecek mi, özel sektör mesai saatleri kısalacak mı, günde kaç saat mesai olacak?

Bakan Işıkhan konuyla ilgili yeni açıklamasında, "Bakanlık olarak bir taraftan ülkemizin büyümesine ve istihdamının artmasına katkı sağlarken diğer yandan da çalışanlarımızın refahını arttıracak ve güvenliğini koruyacak tedbirleri hassasiyetle uygulamaktayız" dedi.

Sabah gazetesi yapılacak düzenleme ile bütün çalışanların ilgili çalışma saatlerinin 35-40 saate indirilmesinin öngörüldüğünü yazmıştı.

"Bu bağlamda Çalışma süreleri, ücretler, iş sağlığı ve güvenliği, işçilerin refahı, kadın, çocuk ve gençlerin çalıştırılması, kayıt dışılık, işsizlik, istihdam ve iş gücü piyasası uygulamaları gibi konular gündemimizde önemli bir yere sahiptir" ifadelerini kullanan Bakan Işıkhan şunları kaydetti:

"Çalışma şartlarına ve ortamına ilişkin tüm mevzuat hükümlerinin uygulanmasına dair, araştırma, inceleme ve denetlemeyi kapsayan teftiş faaliyetleri bakanlığımızın iş müfettişleri tarafından yerine getirilmektedir."