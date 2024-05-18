Misafirler kuyruğa girdi, geline kilolarca altın takıldı, takılar valizlerle taşındı
Şanlıurfa’da düzenlenen aşiret düğününde geline kilolarca altın takıldı. Misafirlerin kuyruğa girdiği takı yarışında takılar sandıktan boşaltılarak valizlerle taşındı. AK Parti ve CHP'li siyasetçileri bir araya getiren görkemli düğün, gecenin geç saatlerine kadar sürdü.
Şanlıurfa’da düzenlenen geleneksel bir düğünde, İzol aşiretinden iş adamı Mehmet Aydınlık ile bankacı Ayşegül Altuner dünya evine girdi.
Düğün, kentteki büyük bir salonun muhteşem atmosferinde gerçekleşti ve aşiret reisleri ile yüzlerce davetli katıldı.
Karaköprü Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin kıydığı nikahta, AK Parti ve CHP'li siyasetçiler de şahitlik yaptı.
Düğün, bölgenin sevilen sanatçıları Yusuf Harputlu ve Kemale Amed’in unutulmaz düetleri eşliğinde coşkuyla kutlandı.
Davetliler, gelin ve damadın mutluluğunu paylaşmak için dolar ve Türk Lirası banknotlarını havaya saçtılar.
Paralar, orkestra tarafından görevlendirilen kişiler tarafından toplanarak çantalara konuldu.