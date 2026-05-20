MSB duyurdu, yerli balistik füzesi envantere girdi: 500 km üzerinde menzil…
MSB, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen yeni füzenin envantere girdiğini duyurdu. TAYFUN'un gelişmiş versiyonu Blok-2, ilk kez Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine alındı.
Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği balistik füzesi için mutlu sona ulaşıldı. Bir süredir testleri de gerçekleşen ve hazır hale getirilen TAYFUN Blok-2, TSK envanterine resmen girdi.
Türkiye'nin savunma sanayiindeki yerli ve milli atılımları hız kesmeden devam ediyor. Son olarak, Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklama ile ülkemizin caydırıcılığını artıracak önemli bir platform envantere girdi. Türkiye'nin gururu TAYFUN füzesi, Blok-2 versiyonuyla birlikte ilk kez Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) envanterindeki yerini aldı.
EFES-2026 Tatbikatı kapsamında İzmir'de düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bu önemli gelişmeyi duyurdu.