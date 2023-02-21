MSC Grubu’nun yardım gemisi İskenderun’a yanaştı MSC Grubu, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası grup şirketleri MSC, MEDLOG ve ASYAPORT’un destekleri ile yardımlarını sürdürüyor. 16 Şubat günü İtalya’nın Napoli şehrinden hareket eden, içinde depremzedeler için temel ihtiyaçlar ve ilk yardım malzemeleri taşıyan MSC AURELIA gemisi dün akşam (20 Şubat) İskenderun Limanı’na yanaştı.

Depremde evlerini kaybedenlerin bir süreliğine barınma ihtiyacını karşılayacak olan MSC AURELIA gemisi İskenderun’da kalacağı iki aylık süre boyunca yerel yönetim ve AFAD koordinasyonuyla, 1.000'den fazla yatak kapasitesi sağlayacak. 1 | 5

Gemide, MSC Grubu, MSC Vakfı ve Rava Vakfı tarafından toplanan tıbbi malzeme, pediatrik ilaçlar ve gıda takviyeleri, hijyenik malzemeler, oyuncaklar, boya kalemleri, uzun ömürlü yiyecek ve içecekler, giysi ve battaniyeler bulunuyor. 2 | 5

Gemiden indirilecek yardım malzemeleri, AFAD’ın belirlediği varış noktalarına ve oradan da ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yine MSC Grubu şirketlerinden Medlog Lojistik çekicileri ile taşınacak. MSC Türkiye, deprem felaketinden etkilenen 300’e yakın MSC Grubu çalışanı ve aileleri için İskenderun limanında konteyner yerleşkesi kurarak her gün barınma, yiyecek, içecek ve temel ihtiyaç malzemelerinin teminini gerçekleştiriyor. 3 | 5