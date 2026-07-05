Muğla açıklarında peş peşe depremler: Uzmanlardan korkutan 'tsunami ve mega deprem' uyarısı
Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem, bölgedeki sismik hareketliliği yeniden gündeme taşıdı. Aynı bölgede 2 Temmuz'da kaydedilen 5,3 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan son sarsıntı, uzmanların dikkatini bir kez daha Doğu Akdeniz'deki aktif faylara çevirdi. Yer bilimciler, bölgedeki tektonik hareketliliğin devam ettiğine işaret ederek sismik sürecin yakından izlenmesi gerektiğini vurguladı.
Akdeniz'de, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 11.10'da meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem, bölgedeki sismik hareketliliği yeniden gündeme taşıdı. Sarsıntı, 2 Temmuz'da aynı bölgede kaydedilen 5,3 büyüklüğündeki depremin ardından yaşandı.
Depremi değerlendiren Prof. Dr. Osman Bektaş, Akdeniz'de sismik gerilimin tamamen ortadan kalkmadığını belirterek bölgedeki gelişmelerin yakından takip edilmesi gerektiğini ifade etti. Prof. Dr. Okan Tüysüz ise Girit ve çevresinin tarih boyunca büyük depremler ve tsunami üretebilen aktif bir tektonik kuşakta bulunduğunu vurgulayarak, bölgedeki hareketliliğin bilimsel açıdan dikkatle izlenmesinin önemine işaret etti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın verilerine göre, saat 11.10’da merkez üssü Akdeniz olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Deprem, Datça’ya 155,63 kilometre uzaklıkta ve yerin 21,72 kilometre derinliğinde gerçekleşti.