Muğla açıklarında peş peşe depremler: Uzmanlardan korkutan 'tsunami ve mega deprem' uyarısı

Depremi değerlendiren Prof. Dr. Osman Bektaş, Akdeniz'de sismik gerilimin tamamen ortadan kalkmadığını belirterek bölgedeki gelişmelerin yakından takip edilmesi gerektiğini ifade etti. Prof. Dr. Okan Tüysüz ise Girit ve çevresinin tarih boyunca büyük depremler ve tsunami üretebilen aktif bir tektonik kuşakta bulunduğunu vurgulayarak, bölgedeki hareketliliğin bilimsel açıdan dikkatle izlenmesinin önemine işaret etti.