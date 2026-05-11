Muğla depremi sonrası korkutan uyarı: Prof. Dr. Osman Bektaş gerilme sürüyor diyerek konum verdi
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Ege Denizi'nde gece saat 23.29'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Prof. Dr. Osman Bektaş 4,2 büyüklüğündeki Muğla depremi sonrasında kritik uyarılarda bulundu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre, dün saat 23.29’da merkez üssü Bodrum olan 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının yerin 41,2 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
Bodrum’daki 4,2 büyüklüğündeki deprem sonrasında açıklama yapan Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, “Büyük deprem meydana gelir mi?” sorusuna cevap verdi.
Bektaş, bu depremin tek başına büyük bir depremin habercisi olarak yorumlanamayacağını belirtti. Bektaş, bölgenin yine de deprem riski taşıdığını hatırlattı.