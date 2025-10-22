Muğla’daki 4,5’lik deprem sonrası kritik uyarı! Osman Bektaş tek noktayı işaret etti: Önemli risk
Muğla'da sabaha karşı 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının ardından deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş'tan korkutan açıklama geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Akdeniz’de Muğla’nın Ortaca ilçesi açıklarında sabah saat 05.45’te 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerde de hissedilirken, bölgede kısa süreli panik yaşandı.
Depremin ardından uzmanlardan da art arda değerlendirmeler geldi. Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Uşak Deprem Kümesi”ne dikkat çekerek bölgedeki sismik hareketliliğe vurgu yaptı.
Girit-Rodos Levha Sınırından Muğla- Isparta yönüne doğru ilerlediğini söyleyen Bektaş, Uşak deprem kümesini işaret etti, etkilenen fayları tek tek sıraladı.