Muş sallandı, Prof. Dr. Naci Görür uyardı: 'Bardağı taşıran son damla olmasından endişe ederiz'
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Muş'un Varto ilçesinde 18 Temmuz'da 4,2 büyüklüğünde bir deprem oldu. Depremle ilgili değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Naci Görür, dikkati bölgeye çekti. Görür, "Bardağı taşıran son damla olabilir" dedi.
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Muş'un Varto ilçesinde 18 Ağustos akşamı saat 21.15'te merkez üssü Alabalık köyü olan bir deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4,2 olarak açıkladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) göre ise depremin büyüklüğü 3,6.
"BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA..."
Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Varto depremi sonrası sosyal medyadan dikkat çeken bir mesaj paylaştı, dikkati bölgeye çekti.
Prof. Dr. Naci Görür, X (Twitter) hesabından yaptığı açıklamada, depremin Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF) ile Doğu Anadolu Fay Hattı'nın (DAF) kesişme noktasında gerçekleştiğini açıkladı.