Naci Görür 3 il için uyardı: Zamanı doldu, dikkat etmemiz gerekiyor
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, 3 şehir için "zamanları dolmuş" diyerek önlem alınması uyarısında bulundu. Görür'ün işaret ettiği yerlerden biri de Tunceli bölgesi...
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Asena Kılıç'ın Youtube kanalındaki Meslek Sırrı programında Türkiye'nin deprem riskine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Görür, en çok endişe ettiği bölgenin Tunceli bölgesi olduğunu söyledi.
3 şehrin ismini sayan Görür, “Tehlikeli bir duruma gelmiş artık. Deprem üretme zamanı dolmuş” diye uyardı.
Görür ayrıca iyi bir jeolog olmanın püf noktalarını anlattı, ilk şartın araziye çıkmak olduğunu söyledi. Görür, hocası İhsan Ketin'in kendisine evlendiği için 6 ay küs kaldığını dile getirdi.