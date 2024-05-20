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  4. Naci Görür 3 il için uyardı: Zamanı doldu, dikkat etmemiz gerekiyor

Naci Görür 3 il için uyardı: Zamanı doldu, dikkat etmemiz gerekiyor

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, 3 şehir için "zamanları dolmuş" diyerek önlem alınması uyarısında bulundu. Görür'ün işaret ettiği yerlerden biri de Tunceli bölgesi...

Naci Görür 3 il için uyardı: Zamanı doldu, dikkat etmemiz gerekiyor - Sayfa 1

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Asena Kılıç'ın Youtube kanalındaki Meslek Sırrı programında Türkiye'nin deprem riskine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Naci Görür 3 il için uyardı: Zamanı doldu, dikkat etmemiz gerekiyor - Sayfa 2

Görür, en çok endişe ettiği bölgenin Tunceli bölgesi olduğunu söyledi.

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Naci Görür 3 il için uyardı: Zamanı doldu, dikkat etmemiz gerekiyor - Sayfa 3

3 şehrin ismini sayan Görür, “Tehlikeli bir duruma gelmiş artık. Deprem üretme zamanı dolmuş” diye uyardı.

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Naci Görür 3 il için uyardı: Zamanı doldu, dikkat etmemiz gerekiyor - Sayfa 4

Görür ayrıca iyi bir jeolog olmanın püf noktalarını anlattı, ilk şartın araziye çıkmak olduğunu söyledi. Görür, hocası İhsan Ketin'in kendisine evlendiği için 6 ay küs kaldığını dile getirdi.

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