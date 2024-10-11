Naci görür adres vererek uyardı ; Bu boşluğu deprem dolduracak
Yer Bilimci Naci Görür Marmara Depremi için, “Sismik bir boşluk oluştu. Bu sismik boşluk matematiksel olarak muhakkak dolacak. Yani muhakkak burayı bir deprem dolduracak.” dedi.
Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür on milyonlarca insanın korkuyla beklediği büyük Marmara Depremi’ne ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.
Kocaeli'de katıldığı bir sempozyumda İstanbul için çarpıcı açıklamalarda bulunan Görür, Marmara'da muhakkak deprem olacağını söyledi.
“BURAYI BİR DEPREM DOLDURACAK”
Sputnik’in haberine göre Görür, “Birincisi 1912’de Şarköy'de Kuzey Anadolu Fayı’nın kuzey kolu üzerinde deprem var, 1999’da Kocaeli'de deprem var. İkisinin ortası Marmara Denizi. Sismik bir boşluk oluştu. Bu sismik boşluk matematiksel olarak muhakkak dolacak. Yani muhakkak burayı bir deprem dolduracak. En son deprem de bu fay üzerinde 1766 yılında. Ortalama 250 senede bir deprem üretiyor.
250’ye 1766 daha koyarsanız bugünlere gelirsiniz ve nitekim yapılan bilimsel araştırmalar, Marmara'da 30 yıl içerisinde depremin olma olasılığını bugün revize rakamı yüzde 47 olarak öngörüyor. Yüzde 47 şaka değil. Yazı turayı yüzde 50 ile atıyorsun. Yani böyle bir tehlikeyle karşı karşıyayız” uyarısında bulundu.