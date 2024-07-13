Naci Görür, Bakan Kurum'a seslendi: 11 kentle ilgili kritik bir uyarı yaptı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na tekrar atanan Murat Kurum'a seslenen yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür önemli açıklamalar yaptı.
Prof. Dr. Naci Görür, "2025 yılına geldiğimizde 11 ilimiz artık deprem bölgesi olarak anılmayacak" diyen Bakan Murat Kurum'a sosyal medya hesabından seslendi.
6 Şubat depremlerinin vurduğu Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Malatya, Gaziantep, Adana, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ'da inşa çalışmaları sürerken, deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bu bölge için yetkililere seslendi.
Görür, Bakan Kurum'un 2025 yılında 11 ilin artık deprem bölgesi olarak anılmayacağı yönündeki açıklamalarına karşılık, bu illerin levha sınırlarında bulunduğunu ve levha sınırlarının milyonlarca yıl boyunca deprem üreteceğine ikkat çekti.
Görür, gereken özenin gösterilmemesi halinde gelecek nesillere felaketi ihraç edebileceklerini belirtti.