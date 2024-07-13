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  4. Naci Görür, Bakan Kurum'a seslendi: 11 kentle ilgili kritik bir uyarı yaptı

Naci Görür, Bakan Kurum'a seslendi: 11 kentle ilgili kritik bir uyarı yaptı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na tekrar atanan Murat Kurum'a seslenen yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür önemli açıklamalar yaptı.

Naci Görür, Bakan Kurum'a seslendi: 11 kentle ilgili kritik bir uyarı yaptı - Sayfa 1

Prof. Dr. Naci Görür, "2025 yılına geldiğimizde 11 ilimiz artık deprem bölgesi olarak anılmayacak" diyen Bakan Murat Kurum'a sosyal medya hesabından seslendi.

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Naci Görür, Bakan Kurum'a seslendi: 11 kentle ilgili kritik bir uyarı yaptı - Sayfa 2

6 Şubat depremlerinin vurduğu Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Malatya, Gaziantep, Adana, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ'da inşa çalışmaları sürerken, deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bu bölge için yetkililere seslendi.

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Naci Görür, Bakan Kurum'a seslendi: 11 kentle ilgili kritik bir uyarı yaptı - Sayfa 3

Görür, Bakan Kurum'un 2025 yılında 11 ilin artık deprem bölgesi olarak anılmayacağı yönündeki açıklamalarına karşılık, bu illerin levha sınırlarında bulunduğunu ve levha sınırlarının milyonlarca yıl boyunca deprem üreteceğine ikkat çekti.

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Naci Görür, Bakan Kurum'a seslendi: 11 kentle ilgili kritik bir uyarı yaptı - Sayfa 4

Görür, gereken özenin gösterilmemesi halinde gelecek nesillere felaketi ihraç edebileceklerini belirtti.

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