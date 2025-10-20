Naci Görür depremin ardından o fay hattı için uyardı: 'Stresle yüklenen bir zon'
Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Adana'da Saimbeyli Fay Zonu için bir kez daha uyarıda bulundu. Görür, bölgede meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremin 6 Şubat depremleri sonrası stresle yüklenen aktif bir hat üzerinde gerçekleştiğini belirtti.
Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Adana’nın Saimbeyli ilçesi çevresinde yer alan aktif fay hattına ilişkin uyarılarına devam etti.
Görür, 24 Haziran'da Saimbeyli Fay Zonu’nun sol yönlü, doğrultu atımlı bir fay olduğunu belirterek, hattın yaklaşık 40 kilometre uzunluğunda ve 7 büyüklüğüne varan bir deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu ifade etmişti.
Görür, şimdi de Adana'da 4 büyüklüğündeki sığ depremin ardından benzer bir uyarı daha yaptı ve şunları söyledi:
"Akoluk-Feke/Adana’da 4’lük sığ bir deprem oldu. Deprem sol yönlü yanal Saimbeyli Fay Zonu içerisinde. Bu deprem 6 Şubat 2023 depremleri sonucu. Stresle yüklenen bir zon"