  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Naci Görür depremin ardından o fay hattı için uyardı: 'Stresle yüklenen bir zon'

Naci Görür depremin ardından o fay hattı için uyardı: 'Stresle yüklenen bir zon'

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Adana'da Saimbeyli Fay Zonu için bir kez daha uyarıda bulundu. Görür, bölgede meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremin 6 Şubat depremleri sonrası stresle yüklenen aktif bir hat üzerinde gerçekleştiğini belirtti.

Naci Görür depremin ardından o fay hattı için uyardı: 'Stresle yüklenen bir zon' - Sayfa 1

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Adana’nın Saimbeyli ilçesi çevresinde yer alan aktif fay hattına ilişkin uyarılarına devam etti.

1 | 7
Naci Görür depremin ardından o fay hattı için uyardı: 'Stresle yüklenen bir zon' - Sayfa 2

Görür, 24 Haziran'da Saimbeyli Fay Zonu’nun sol yönlü, doğrultu atımlı bir fay olduğunu belirterek, hattın yaklaşık 40 kilometre uzunluğunda ve 7 büyüklüğüne varan bir deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu ifade etmişti.

2 | 7
Naci Görür depremin ardından o fay hattı için uyardı: 'Stresle yüklenen bir zon' - Sayfa 3

Görür, şimdi de Adana'da 4 büyüklüğündeki sığ depremin ardından benzer bir uyarı daha yaptı ve şunları söyledi:
"Akoluk-Feke/Adana’da 4’lük sığ bir deprem oldu. Deprem sol yönlü yanal Saimbeyli Fay Zonu içerisinde. Bu deprem 6 Şubat 2023 depremleri sonucu. Stresle yüklenen bir zon"

3 | 7
Naci Görür depremin ardından o fay hattı için uyardı: 'Stresle yüklenen bir zon' - Sayfa 4

Öte yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi kayıtlarına göre, Saimbeyli çevresinde son üç ayda 3 ila 4 büyüklüğünde 10’dan fazla mikro deprem meydana geldi.

4 | 7