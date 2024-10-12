Naci Görür o bölgeye dikkat çekti: 'Bu sınırlarda muhakkak deprem olur'
Kentlerin sadece yapı stokunun yenilenmesiyle depreme hazır olmayacağına dikkat çeken yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Bugün ben ölmem, yarın çocuğum ölür, öbür gün torunum ölür" dedi. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne dikkat çeken Görür, "Bir levha sınırıdır. 16 milyon sene önce bu sınır oluşmuştur, milyonlarca sene bu sınır çalışmaya devam edecektir. Bu sınırlarda muhakkak deprem olur" diye konuştu.
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Karadeniz'de Bartın'ın Amasra ilçesi açıklarında meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından açıklamalarda bulundu.
TGRT Haber canlı yayınına katılan Naci Görür, Karadeniz'deki depremle ilgili şunları söyledi:
"Bu herhangi bir haberci değil, bu Bartın depremi de değil. Niye 'Bartın depremi' dediler, bilmiyorum. Batı Karadeniz havzasında graben ve horstların bulunduğu faylı bölgede meydana gelmiş bir deprem.
KARADENİZ'DE DEPREMLER OLUR
Bunun herhangi bir şeye etkisi falan yok. Karadeniz’de depremler olur çünkü özgün faylar vardır. Hem batı hem doğu Karadeniz’de. Özellikle Rusya'ya yakın kıta kenarında olan yerlerde faylardan dolayı birtakım depremler meydana gelir. Bunun bizim Türkiye'deki fay sistemiyle de bir ilgisi yoktur."
"TÜRKİYE'DE DEPREM DİRENÇLİ KENTLER OLUŞTURMA, BİLİMSEL ANLAMDA DOĞRU YAPILMAMAKTADIR"
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminin ardından yapılan çalışmaların yeterli olup olmadığı sorulan Naci Görür, şu yanıtı verdi: