Naci Görür o bölgeye dikkat çekti: 'Bu sınırlarda muhakkak deprem olur'

KARADENİZ'DE DEPREMLER OLUR

Bunun herhangi bir şeye etkisi falan yok. Karadeniz’de depremler olur çünkü özgün faylar vardır. Hem batı hem doğu Karadeniz’de. Özellikle Rusya'ya yakın kıta kenarında olan yerlerde faylardan dolayı birtakım depremler meydana gelir. Bunun bizim Türkiye'deki fay sistemiyle de bir ilgisi yoktur."