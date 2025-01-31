Naci Görür o bölgeyi işaret etti, depreme karşı uyardı: Asıl büyük felaket o zaman olacak

Depremin olacağının ve nereyi nasıl etkileyeceğinin bilindiğini belirten Görür, "Bunu önceden söylemek mümkün. Tarih, saat ve dakika söyleyemiyorsun ama nereyi ve nasıl etki ile vuracağını bugünkü bilim ve teknoloji söylüyor. Bizim işimiz bu. Onun için ülkemize sahip çıkalım. İnsanımız ölmesin. Bu bilinç ve kültürü edinmemizin zamanı." diye konuştu.