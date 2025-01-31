Naci Görür o bölgeyi işaret etti, depreme karşı uyardı: Asıl büyük felaket o zaman olacak
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "6 Şubat'ta olan depremler, tam 5 milyon ton dinamitin aynı anda patlamasına denk bir enerji üretti. 5 milyon ton dinamiti patlatırsanız açığa çıkan enerjiyi düşünün. Yüzlerce atom bombası gibi." dedi.
Görür, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Deprem Dirençli Kentler" söyleşisinde, seyyahlar gibi il il dolaşarak depremi anlatmaya çalıştığını söyledi.
Depreme karşı farkındalık yaratmak ve insanların bilgilenmesi için çalıştığını aktaran Görür, Diyarbakır'a doğru mesajı vermek için geldiğini ifade etti.
Depremin olacağının ve nereyi nasıl etkileyeceğinin bilindiğini belirten Görür, "Bunu önceden söylemek mümkün. Tarih, saat ve dakika söyleyemiyorsun ama nereyi ve nasıl etki ile vuracağını bugünkü bilim ve teknoloji söylüyor. Bizim işimiz bu. Onun için ülkemize sahip çıkalım. İnsanımız ölmesin. Bu bilinç ve kültürü edinmemizin zamanı." diye konuştu.