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  4. Naci Görür o bölgeyi işaret etti, depreme karşı uyardı: Asıl büyük felaket o zaman olacak

Naci Görür o bölgeyi işaret etti, depreme karşı uyardı: Asıl büyük felaket o zaman olacak

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "6 Şubat'ta olan depremler, tam 5 milyon ton dinamitin aynı anda patlamasına denk bir enerji üretti. 5 milyon ton dinamiti patlatırsanız açığa çıkan enerjiyi düşünün. Yüzlerce atom bombası gibi." dedi.

Naci Görür o bölgeyi işaret etti, depreme karşı uyardı: Asıl büyük felaket o zaman olacak - Sayfa 1

Görür, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Deprem Dirençli Kentler" söyleşisinde, seyyahlar gibi il il dolaşarak depremi anlatmaya çalıştığını söyledi.

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Naci Görür o bölgeyi işaret etti, depreme karşı uyardı: Asıl büyük felaket o zaman olacak - Sayfa 2

Depreme karşı farkındalık yaratmak ve insanların bilgilenmesi için çalıştığını aktaran Görür, Diyarbakır'a doğru mesajı vermek için geldiğini ifade etti.

 

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Naci Görür o bölgeyi işaret etti, depreme karşı uyardı: Asıl büyük felaket o zaman olacak - Sayfa 3

Depremin olacağının ve nereyi nasıl etkileyeceğinin bilindiğini belirten Görür, "Bunu önceden söylemek mümkün. Tarih, saat ve dakika söyleyemiyorsun ama nereyi ve nasıl etki ile vuracağını bugünkü bilim ve teknoloji söylüyor. Bizim işimiz bu. Onun için ülkemize sahip çıkalım. İnsanımız ölmesin. Bu bilinç ve kültürü edinmemizin zamanı." diye konuştu.

 

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Naci Görür o bölgeyi işaret etti, depreme karşı uyardı: Asıl büyük felaket o zaman olacak - Sayfa 4

Doğu Anadolu Fayı'nın Diyarbakır için asıl tehlike arz eden fay olmadığını aktaran Görür, fayın Elazığ, Bingöl, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay'dan geçtiğini bildirdi.

 

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