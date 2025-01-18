Naci Görür o şehri işaret ederek uyardı: Büyük deprem üretme potansiyeline sahip
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Adıyaman için yaptığı açıklamalarda, şehrin büyük deprem üretme potansiyeli olan fay hatlarını işaret etti.
Prof. Dr. Naci Görür, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen “Depreme Dirençli Adıyaman” konulu konferansta dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Görür, Adıyaman’ı tehdit eden fay hatlarının başında Doğu Anadolu Fayı, Ölü Deniz Fayı ve Bitlis Bindirme Kuşağı’nın geldiğine işaret etti.
"Büyük depremler üretme potansiyeline sahip"
Medyascope’ta yer alan habere göre söz konusu fay hatlarının büyük depremler üretme potansiyeline sahip olduğunun altını çizen Görür, depreme karşı bilinçli olunması gerektiğini söyledi.