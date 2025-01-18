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  4. Naci Görür o şehri işaret ederek uyardı: Büyük deprem üretme potansiyeline sahip

Naci Görür o şehri işaret ederek uyardı: Büyük deprem üretme potansiyeline sahip

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Adıyaman için yaptığı açıklamalarda, şehrin büyük deprem üretme potansiyeli olan fay hatlarını işaret etti.

Naci Görür o şehri işaret ederek uyardı: Büyük deprem üretme potansiyeline sahip - Sayfa 1

Prof. Dr. Naci Görür, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen “Depreme Dirençli Adıyaman” konulu konferansta dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Naci Görür o şehri işaret ederek uyardı: Büyük deprem üretme potansiyeline sahip - Sayfa 2

Görür, Adıyaman’ı tehdit eden fay hatlarının başında Doğu Anadolu Fayı, Ölü Deniz Fayı ve Bitlis Bindirme Kuşağı’nın geldiğine işaret etti.

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Naci Görür o şehri işaret ederek uyardı: Büyük deprem üretme potansiyeline sahip - Sayfa 3

"Büyük depremler üretme potansiyeline sahip"

Medyascope’ta yer alan habere göre söz konusu fay hatlarının büyük depremler üretme potansiyeline sahip olduğunun altını çizen Görür, depreme karşı bilinçli olunması gerektiğini söyledi.

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Naci Görür o şehri işaret ederek uyardı: Büyük deprem üretme potansiyeline sahip - Sayfa 4

Adıyaman’ın 10-15 yıl içinde depreme karşı dirençli hale getirilebileceğini vurgulayan görür, Adıyaman’ın büyük bir depremle henüz yüzleşmediğini söyledi.

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