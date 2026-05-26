Naci Görür’den Akoluk depremi sonrası korkutan uyarı: Depremler Adana Havzası’na ilerliyor
Adana ve Osmaniye’de peş peşe meydana gelen depremlerin ardından dikkatler yeniden bölgedeki aktif fay hatlarına yöneldi. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, 2023 Kahramanmaraş depremlerinin bölgede stres birikimine neden olduğunu belirterek kritik değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye’nin güneyinde meydana gelen depremler, bölgede endişeyi yeniden artırdı. AFAD verilerine göre Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde 4,2 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedilirken, Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Adana’nın Feke ilçesine bağlı Akoluk bölgesi olarak açıkladı.
Sarsıntıların ardından yer bilimci Naci Görür, sosyal medya hesabından konuya ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Naci Görür, Adana’da bir gün önce yaşanan 4,9 büyüklüğündeki depreme dikkat çekerek yeni sarsıntının da aynı sistem içerisinde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.