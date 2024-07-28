Naci Görür'den anket şirketine 'deprem' tepkisi
ASAL Araştırma'nın, Türkiye'nin en önemli sorunu nedir" sorusunu yönelttiği ankatte, sunulan seçenekler Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'ün tepkisini çekti.
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, ASAL Araştırma'nın yurttaşlara, "Türkiye'nin en önemli sorunu nedir" sorusunu yönelttiği anketin sonuçlarına tepki gösterdi.
ASAL Araştırma, 26 ilde seçmene "Türkiye'nin en önemli sorunu nedir" sorusunu yöneltti. Ankete katılanların yüzde 64.6'sı Türkiye'deki en önemli sorunun ekonomi ve hayat pahalılığı olduğunu söyledi.
Sonuçlar arasında birçok konu yer alırken depremin yer almaması dikkati çekti.
Prof. Dr. Naci Görür de bu duruma tepki göstererek X hesabından açıklama yaptı.