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Naci Görür'den anket şirketine 'deprem' tepkisi

ASAL Araştırma'nın, Türkiye'nin en önemli sorunu nedir" sorusunu yönelttiği ankatte, sunulan seçenekler Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'ün tepkisini çekti.

Naci Görür'den anket şirketine 'deprem' tepkisi - Sayfa 1

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, ASAL Araştırma'nın yurttaşlara, "Türkiye'nin en önemli sorunu nedir" sorusunu yönelttiği anketin sonuçlarına tepki gösterdi.

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Naci Görür'den anket şirketine 'deprem' tepkisi - Sayfa 2

ASAL Araştırma, 26 ilde seçmene "Türkiye'nin en önemli sorunu nedir" sorusunu yöneltti. Ankete katılanların yüzde 64.6'sı Türkiye'deki en önemli sorunun ekonomi ve hayat pahalılığı olduğunu söyledi.

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Naci Görür'den anket şirketine 'deprem' tepkisi - Sayfa 3

Sonuçlar arasında birçok konu yer alırken depremin yer almaması dikkati çekti.

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Naci Görür'den anket şirketine 'deprem' tepkisi - Sayfa 4

Prof. Dr. Naci Görür de bu duruma tepki göstererek X hesabından açıklama yaptı.

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