Naci Görür'den 'Marmara depremi' için korkutan uyarı: Bu ülkeyi bize yar etmezler
Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Türkiye’nin en büyük beka sorununun deprem olduğunu belirterek, Kocaeli’de düzenlenen bir toplantıda çok kritik uyarılarda bulundu.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 17 Ağustos 1999 tarihinde gerçekleşen 7,4 büyüklüğündeki depremde 17.480 kişi yaşamını yitirmiş, 43.953 kişi yaralanmış ve yaklaşık 200.000 kişi evsiz kalmıştı.
Marmara Bölgesi’nin halen büyük bir deprem tehdidi altında olduğunu vurgulayan Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bölgedeki yatay mimari projelerinin tanıtım toplantısında önemli uyarılarda bulundu.
"BU ÜLKEYİ BİZE YAR ETMEZLER"
Deprem konusunda sürekli uyarılarda bulunan ve bilimin ışığında önlemler alınması gerektiğini belirten Prof. Dr. Naci Görür, depremin sadece bir doğal afet değil, ülkenin bağımsızlığına kadar uzanan bir beka sorunu olduğunu söyledi.