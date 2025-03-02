Naci Görür'den 'Marmara depremi' için korkutan uyarı: Bu ülkeyi bize yar etmezler

Görür, "Eğer biz bu depremleri halledemezsek, bizim geleceğimiz yoktur. Ne ekonomik bağımsızlığımız kalır ne de siyasi bağımsızlığımız. Bu ülkeyi bize yar etmezler. Deprem siyaset üstü bir konudur ve bütün toplumun ortak sorunudur" dedi.