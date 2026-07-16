Naci Görür'den Çanakkale depremi sonrası kritik uyarı: Beklenen deprem yaklaşıyor
Çanakkale açıklarında meydana gelen 3,9 büyüklüğündeki depremin ardından Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sarsıntıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Depremin Küçükkuyu Fayı üzerinde gerçekleştiğini belirten Görür, bu hareketin Marmara Bölgesi'ndeki gerilimi artırdığına işaret etti.
Çanakkale açıklarında dün akşam meydana gelen 3,9 büyüklüğündeki depremin ardından Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken bir değerlendirme geldi.
AFAD'ın açıkladığı verilere göre, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında dün akşam saat 22.15'te 3,9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Bölgede hissedilen sarsıntının ardından herhangi bir olumsuzluğa ilişkin resmi açıklama yapılmazken, deprem uzmanlarının değerlendirmeleri yakından takip ediliyor.
Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür ise konuyla ilgili sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamada bulundu.