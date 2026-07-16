Naci Görür'den Çanakkale depremi sonrası kritik uyarı: Beklenen deprem yaklaşıyor

AFAD'ın açıkladığı verilere göre, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında dün akşam saat 22.15'te 3,9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Bölgede hissedilen sarsıntının ardından herhangi bir olumsuzluğa ilişkin resmi açıklama yapılmazken, deprem uzmanlarının değerlendirmeleri yakından takip ediliyor.