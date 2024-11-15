Naci Görür'den Malatya depremi sonrası korkutan açıklama: Büyük deprem üretme potansiyeli var
Malatya’da 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 10.46’de gerçekleşen depremin merkez üssünün Doğanşehir ilçesi olduğunu bildirdi. Deprem 7 kilometre derinlikte yaşandı. Prof. Naci Görür'den depreme ilişkin korkutan bir açıklama geldi.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin saat 10.46'da kaydedildiğini ve 7 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.
Depremin merkez üssünde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirilirken, saha tarama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ
Merkez üssü Doğanşehir olan deprem, Şanlıurfa ve Adıyaman gibi çevre illerde de hissedildi.