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  4. Naci Görür'den Malatya depremi sonrası korkutan açıklama: Büyük deprem üretme potansiyeli var

Naci Görür'den Malatya depremi sonrası korkutan açıklama: Büyük deprem üretme potansiyeli var

Malatya’da 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 10.46’de gerçekleşen depremin merkez üssünün Doğanşehir ilçesi olduğunu bildirdi. Deprem 7 kilometre derinlikte yaşandı. Prof. Naci Görür'den depreme ilişkin korkutan bir açıklama geldi.

Naci Görür'den Malatya depremi sonrası korkutan açıklama: Büyük deprem üretme potansiyeli var - Sayfa 1

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin saat 10.46'da kaydedildiğini ve 7 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.

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Naci Görür'den Malatya depremi sonrası korkutan açıklama: Büyük deprem üretme potansiyeli var - Sayfa 2

Depremin merkez üssünde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirilirken, saha tarama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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Naci Görür'den Malatya depremi sonrası korkutan açıklama: Büyük deprem üretme potansiyeli var - Sayfa 3

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Merkez üssü Doğanşehir olan deprem, Şanlıurfa ve Adıyaman gibi çevre illerde de hissedildi.

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Naci Görür'den Malatya depremi sonrası korkutan açıklama: Büyük deprem üretme potansiyeli var - Sayfa 4

Panik yaşayan vatandaşlar, bulundukları ev ve iş yerlerinden dışarı çıktı.

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