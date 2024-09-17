Naci Görür'den tedirgin eden deprem uyarısı: Sismik boşluk ve enerji "büyük depremi" öne çekti

2. YEDİSU FAYININ ELİ KULAĞINDA

Bingöl bölgesinde son olarak 1784 yılında büyük bir depremin meydana geldiğini hatırlatan yer bilimci, "Adıyaman ve Hakkari arasında da böyle depremlerin olması beklediğimiz bir konu olmaktadır. Bir başka beklediğimiz yer de Bingöl Karlıova ile Erzincan arasında Yedi Su fayı dediğimiz o fayın kırılması. Çünkü o fay en son 1784'te bir deprem üretmiş 7 küsürlük ve o günden bu güne deprem üretmemiş. Dolayısıyla Tunceli Pülümür bölgesinde de bekliyoruz. Olacağını düşündüğümüz depremler 6 ve 7'ler mertebesinde deprem. onun altındakileri bu tanım içerisine koymuyoruz. bunlar olabilir ama asıl mekanizmanın beklediği daha çok 6 ve 7 mertebesinde olan depremdir. Dün mesela Pülümür de 4.1 oldu. Halen daha Pülümür büyük bir depreme gebe." şeklinde uyarılarına devam etti.