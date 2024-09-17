Naci Görür'den tedirgin eden deprem uyarısı: Sismik boşluk ve enerji "büyük depremi" öne çekti
Kahramanmaraş ve Elazığ depremlerini önceden uyaran yer bilimci Naci Görür, 3 bölgeye dikkat çekti ancak Marmara için korkutucu açıklamalar yaptı
İstanbul Teknik Üniversitesi'nden emekli olduktan sonra deprem çalışmalarına özel olarak sürdüren ve yerinde incelemeler yapan Naci Görür, emeklilik hayatını da boşa geçirmiyor. İncelediği ve analiz ettiği noktaları vatandaşlarla paylaşan Naci Görür, TRGT Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Görür, Marmara beklenen Marmara depreminde tarihin daha da öne geldiğini ifade etti. İşte Görür'ün deprem beklediği 3 nokta:
1. ADANA TEHLİKE ALTINDA
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremleri nedeniyle ortaya çıkan enerjilerin Adana bölgesini tehdit ettiğini ifade eden Naci Görür, "6 Şubat depremleri olduktan sonra Adana ve Hatay'a dikkat çekmiştik. Doğu Anadolu ve Ölüdeniz fayları kırıldıktan sonra genellikle açığa çıkardıkları enerjinin bir kısmını kırılmayan yerlere transfer ederler. Dolayısıyla kırılmayan yerler kırılır. Adana havzası doğu Anadolu fayının doğrudan doğruya devam ettiği bir havzadır. Bingöl Karlıova'dan başlar Elazığ'dan Malatya üzerinden Maraş'a doğru gelir Maraş'tan sonra Adana havzasına doğru devam eder. Bizim düşüncemiz transfer ettiği enerjilerin sebep olacağı bazı depremler bekliyoruz. bunların bir kısmı Malatya fayı üzerinde olabilir." ifadelerini kulandı.
ADIYAMAN'DAN HAKKARİ'YE KADAR ETKİLER
Görür, Adana havzasında yaşanacak depremin etkisinin oldukça güçlü olduğunun altını çizerek, Adana havzasında da böyle bir depremin İskenderun tarafına doğru olma olasılığı var. Adıyaman'dan tutun Hakkari'ye kadar olan Cilo Dağları'nın bulunduğu bölgede bir bindirme zonu var. Oranın da bu depremden etkilenmiş ve stres biriktirmiş olacağını düşünüyoruz." dedi.
2. YEDİSU FAYININ ELİ KULAĞINDA
Bingöl bölgesinde son olarak 1784 yılında büyük bir depremin meydana geldiğini hatırlatan yer bilimci, "Adıyaman ve Hakkari arasında da böyle depremlerin olması beklediğimiz bir konu olmaktadır. Bir başka beklediğimiz yer de Bingöl Karlıova ile Erzincan arasında Yedi Su fayı dediğimiz o fayın kırılması. Çünkü o fay en son 1784'te bir deprem üretmiş 7 küsürlük ve o günden bu güne deprem üretmemiş. Dolayısıyla Tunceli Pülümür bölgesinde de bekliyoruz. Olacağını düşündüğümüz depremler 6 ve 7'ler mertebesinde deprem. onun altındakileri bu tanım içerisine koymuyoruz. bunlar olabilir ama asıl mekanizmanın beklediği daha çok 6 ve 7 mertebesinde olan depremdir. Dün mesela Pülümür de 4.1 oldu. Halen daha Pülümür büyük bir depreme gebe." şeklinde uyarılarına devam etti.