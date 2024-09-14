Narin Güran cinayetinde kim neyle suçlanıyor? İşte cinayetin şeması

Bu konumlandırmayı yapan savcıya göre; Narin’i amca öldürdü, anne, abi ve Nevzat da bu suça iştirak etti. Diğer amcalar, kuzenler ve amcanın işçileri de bu suçun delillerini yok etmeye çalıştı. Böylece cinayet ve sonrasındaki sürecin şeması da ortaya çıkıyor.