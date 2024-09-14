Narin Güran cinayetinde kim neyle suçlanıyor? İşte cinayetin şeması
Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra ölü bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde aralarında anne, abi, amcanın da olduğu çok sayıda kişi tutuklandı. Peki Narin cinayetinde kim neyle suçlanıyor?
Narin’in katledilmesiyle ilgili soruşturmada ilk aşama tamamlandı. Aralarında anne, abi, amcanın da olduğu çok sayıda kişi tutuklandı.
Gelinen aşamada jandarma ve savcılığın cinayete dair nasıl bir değerlendirmesinin olduğu da ortaya çıkmış oldu.
Hürriyet Gazetesi'nden Musa Kesler'in haberine göre sevk maddeleri ve tutuklama gerekçeleri zanlıların üç ayrı kategoride ele alındığını gösteriyor. Bu kategoriler de savcının Narin cinayetinde zanlıları nasıl konumlandırdığını netleştiriyor.
Bu konumlandırmayı yapan savcıya göre; Narin’i amca öldürdü, anne, abi ve Nevzat da bu suça iştirak etti. Diğer amcalar, kuzenler ve amcanın işçileri de bu suçun delillerini yok etmeye çalıştı. Böylece cinayet ve sonrasındaki sürecin şeması da ortaya çıkıyor.