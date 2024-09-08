Narin olayında gözaltına alınanlar kim? Narin Güran olayında gözaltına alınanlar isim listesi?
Narin olayında gözaltına alınanlar kim? Türkiye’yi ayağa kaldıran Narin Güran olayında flaş gözaltına oldu. 8 Eylül Pazar günün erken saatlerde bir ihbar üzerinde arama yapan JAK ekipleri çuval içerisinde küçük Narin’in cansız bedenini bulmuştu. Tüm Türkiye adeta yasa boğulurken akşam saatlerinde gözaltı haberi yayıldı. Olaya ilişkin tam 21 kişi gözaltına alındı. Narin Güran olayında gözaltına alınanlar isim listesi?
Narin olayında gözaltına alınanlar kim? Narin Güran olayında gözaltına alınanlar isim listesi? soruları merak ediliyor. Narin Güran olayına ilişkin son dakika gelişmesine göre tam 21 kişi gözaltına alındı. 8 yaşındaki minik Narin’in katledilmesi olayı milyonları derin üzüntüye boğarken cansız bedeni çuval içerisinde bulunmuştu. Önce öldürülen ardından da dereye atılan çuval JAK ekipleri tarafından ihbar üzerine bulunmuştu. Halihazırda şüpheli amca tutuklu bulunurken beklenmedik 21 gözaltı haberi geldi.
NARİN OLAYINDA GÖZALTINA ALINANLAR KİM?
Narin olayına ilişkin tam 21 şüpheli soruşturma kapsamında gözaltına alındı. ntv.com.tr’de yer alan habere göre Soruşturma kapsamında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayın açıklığa kavuşması için Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bir Cumhuriyet başsavcıvekili ile 3 Cumhuriyet savcısı daha görevlendirildiğini duyurdu.
Öte yandan soruşturma kapsamında 21 şüpheli gözaltına alındı.
NARİN GÜRAN OLAYINDA GÖZALTINA ALINANLAR İSİM LİSTESİ?
Narin Güran olayına ilişkin gözaltına alınanların isimleri henüz bilinmiyor. Soruşturmanın güvenliği açısından isimlerin açıklanmadığı belirtildi. Resmi kaynakların ilerleyen süreçte açıklama yapması bekleniyor.