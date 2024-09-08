Narin olayında gözaltına alınanlar kim? Narin Güran olayında gözaltına alınanlar isim listesi?

NARİN OLAYINDA GÖZALTINA ALINANLAR KİM?

Narin olayına ilişkin tam 21 şüpheli soruşturma kapsamında gözaltına alındı. ntv.com.tr’de yer alan habere göre Soruşturma kapsamında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayın açıklığa kavuşması için Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bir Cumhuriyet başsavcıvekili ile 3 Cumhuriyet savcısı daha görevlendirildiğini duyurdu.