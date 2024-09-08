  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Narin olayında gözaltına alınanlar kim? Narin Güran olayında gözaltına alınanlar isim listesi?

Narin olayında gözaltına alınanlar kim? Narin Güran olayında gözaltına alınanlar isim listesi?

Narin olayında gözaltına alınanlar kim? Türkiye’yi ayağa kaldıran Narin Güran olayında flaş gözaltına oldu. 8 Eylül Pazar günün erken saatlerde bir ihbar üzerinde arama yapan JAK ekipleri çuval içerisinde küçük Narin’in cansız bedenini bulmuştu. Tüm Türkiye adeta yasa boğulurken akşam saatlerinde gözaltı haberi yayıldı. Olaya ilişkin tam 21 kişi gözaltına alındı. Narin Güran olayında gözaltına alınanlar isim listesi?

Narin olayında gözaltına alınanlar kim? Narin Güran olayında gözaltına alınanlar isim listesi? - Sayfa 1

Narin olayında gözaltına alınanlar kim? Narin Güran olayında gözaltına alınanlar isim listesi? soruları merak ediliyor. Narin Güran olayına ilişkin son dakika gelişmesine göre tam 21 kişi gözaltına alındı. 8 yaşındaki minik Narin’in katledilmesi olayı milyonları derin üzüntüye boğarken cansız bedeni çuval içerisinde bulunmuştu. Önce öldürülen ardından da dereye atılan çuval JAK ekipleri tarafından ihbar üzerine bulunmuştu. Halihazırda şüpheli amca tutuklu bulunurken beklenmedik 21 gözaltı haberi geldi.

1 | 4
Narin olayında gözaltına alınanlar kim? Narin Güran olayında gözaltına alınanlar isim listesi? - Sayfa 2

NARİN OLAYINDA GÖZALTINA ALINANLAR KİM?

Narin olayına ilişkin tam 21 şüpheli soruşturma kapsamında gözaltına alındı. ntv.com.tr’de yer alan habere göre Soruşturma kapsamında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayın açıklığa kavuşması için Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bir Cumhuriyet başsavcıvekili ile 3 Cumhuriyet savcısı daha görevlendirildiğini duyurdu.

2 | 4
Narin olayında gözaltına alınanlar kim? Narin Güran olayında gözaltına alınanlar isim listesi? - Sayfa 3

Öte yandan soruşturma kapsamında 21 şüpheli gözaltına alındı. 

3 | 4
Narin olayında gözaltına alınanlar kim? Narin Güran olayında gözaltına alınanlar isim listesi? - Sayfa 4

NARİN GÜRAN OLAYINDA GÖZALTINA ALINANLAR İSİM LİSTESİ?

Narin Güran olayına ilişkin gözaltına alınanların isimleri henüz bilinmiyor. Soruşturmanın güvenliği açısından isimlerin açıklanmadığı belirtildi. Resmi kaynakların ilerleyen süreçte açıklama yapması bekleniyor.

4 | 4
Uzman isim İstanbul için tarih verdi! Bu 4 ilde yaşayanlar önlemini alsın
Uzman isim İstanbul için tarih verdi! Bu 4 ilde yaşayanlar önlemini alsın
Kahramanmaraş depreminin ardından uzman 3 faya dikkati çekti
Kahramanmaraş depreminin ardından uzman 3 faya dikkati çekti
Hakan Bayrakçı'nın SONAR şirketinden çarpıcı seçim anketi! Oy farkı herkesi ters köşe yaptı
Hakan Bayrakçı'nın SONAR şirketinden çarpıcı seçim anketi! Oy farkı herkesi ters köşe yaptı
Leyla Aydemir olayı nedir? Leyla bebek olayı akıllara geldi: Leyla Aydemir nasıl öldü?
Leyla Aydemir olayı nedir? Leyla bebek olayı akıllara geldi: Leyla Aydemir nasıl öldü?