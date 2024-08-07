NARLI FAYI NEREDEN GEÇİYOR? 6,7 büyüklüğünde deprem olabilir!

NARLI FAYI NEREDEN GEÇİYOR?

Narlı Fayı Kahramanmaraş ve Gaziantep illerinden geçiyor. Büyük deprem üretme potansiyeline sahip olan Narlı Fayı kırılması durumunda birden fazla fay hattını da tetikleyebilir.

Narlı Fayı hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "6 Şubat depreminin çok az bir yerde Narlı Fayı'nı etkilediğini gözlemlemiş olduk ama ani bir kırılma henüz gerçekleşmemiş. Dolayısıyla gelecekte Narlı Fayı'nın kırılma olasılığının olabileceğini düşünüyoruz. Narlı Fayı kırıldığında, 6.7 büyüklüğünde bir depreme neden olabilir. Tabii Sakçagöz Fayı'yla birleşirse, bu depremin büyüklüğü daha da artabilir. Narlı Fayı, Kahramanmaraş ile Gaziantep arasında olan bir bölgede yer alıyor. Dolayısıyla bu bölgedeki faylar kırıldığında her iki ilimizi de etkileyecek bir potansiyele sahip. Özellikle hem Kahramanmaraş hem Gaziantep'in deprem tehlikesinin devam etmesi nedeniyle depreme hazırlık anlamında çalışmalara hız verilmesi gerekiyor." dedi.