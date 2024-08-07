NARLI FAYI NEREDEN GEÇİYOR? 6,7 büyüklüğünde deprem olabilir!
Narlı Fayı nereden geçiyor? Adana 7 Ağustos sabahına deprem haberleriyle uyandı. Peş peşe yaşanan 4,6, 4,5 ve 4 büyüklüğündeki Adana depremleri on milyonlarca vatandaşı tedirgin etti. Adana’da sabah saatlerinde yaşanan depremden sonra vatandaşlar kendilerini sokaklara atarken Narlı Fayı tüm dikkatleri üzerine çekti. Vatandaşlar henüz kırılmayan ve tehlike arz eden Narlı Fayı hakkında detaylı bilgi araştırmaya başladı. Narlı fayı hangi illeri kapsıyor 2024 (harita)?
Narlı Fayı nereden geçiyor? Narlı fayı hangi illeri kapsıyor 2024 (harita)? soruları merak ediliyor. Adana’da peş peşe yaşanan depremler bölge halkını tedirgin etti. Günün erken saatlerinde haberi alanlar detayları araştırırken Narlı Fayı milyonların gündemindeydi. Jeologların da olası bir depremde büyük tehlike arz ettiğini savunduğu Narlı Fayı, Kahramanmaraş ile Gaziantep arasında bir bölgede kalıyor. Bu nedenle iki ilde de yıkıcı etkiye sahip depreme yol açabileceği tahmin edilen Narlı Fayı’nın 6,7 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeli olduğu biliniyor. Narlı Fayı hakkında detaylar ve arz ettiği tehlikeye ilişkin bilgiler haberimizin devamında…
NARLI FAYI NEREDEN GEÇİYOR?
Narlı Fayı Kahramanmaraş ve Gaziantep illerinden geçiyor. Büyük deprem üretme potansiyeline sahip olan Narlı Fayı kırılması durumunda birden fazla fay hattını da tetikleyebilir.
Narlı Fayı hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "6 Şubat depreminin çok az bir yerde Narlı Fayı'nı etkilediğini gözlemlemiş olduk ama ani bir kırılma henüz gerçekleşmemiş. Dolayısıyla gelecekte Narlı Fayı'nın kırılma olasılığının olabileceğini düşünüyoruz. Narlı Fayı kırıldığında, 6.7 büyüklüğünde bir depreme neden olabilir. Tabii Sakçagöz Fayı'yla birleşirse, bu depremin büyüklüğü daha da artabilir. Narlı Fayı, Kahramanmaraş ile Gaziantep arasında olan bir bölgede yer alıyor. Dolayısıyla bu bölgedeki faylar kırıldığında her iki ilimizi de etkileyecek bir potansiyele sahip. Özellikle hem Kahramanmaraş hem Gaziantep'in deprem tehlikesinin devam etmesi nedeniyle depreme hazırlık anlamında çalışmalara hız verilmesi gerekiyor." dedi.
NARLI FAYI HANGİ İLLERİ KAPSIYOR 2024 (HARİTA)?
6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde kırılan parçanın güneyinde Narlı Fayı olduğunu dile getiren Prof. Dr. Sözbilir, “Narlı Fayı'nda da 2 hendek açtık. Narlı Fayı üzerinde insanlar yaşarken, 3 deprem gerçekleştiğini gördük. Bu depremlerin sonucunda Narlı Fayı, günümüzde yine deprem tehlikesi yüksek bir fay sınıfına çıkmış durumda. Bu fayın hemen güneyinde Sakçagöz Fayı, Yesemek Fayı, Hacıpaşa Fayı gibi, Ölüdeniz Fayı'nın parçaları var. Bunlar üzerinde de önümüzdeki günlerde hendekler açacağız. Böylece Ölüdeniz Fayı'nın, Türkiye sınırları içindeki kalan kısmında nasıl bir tehlike olduğunu ve tehlike seviyesini bulmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.