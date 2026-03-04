NATO'nun kalbi 5. Maddeyi anlamak: Türkiye için ne ifade ediyor?
İran’ın yolladığı balistik füzenin bölge sınırlamızda düşürülmesi, şu an en çok konuşulan konulardan. İsrail-İran arasındaki gerilim artarken, Türkiye’ye yönelik bu hamlenin yaşanması tartışmaları beraberinde getirdi. NATO, füze saldırısının önlenmesinin ardından açıklama yaptı. Bu noktada ise devreye NATO’nun 5. Maddesi giriyor. Peki bu Türkiye için ne ifade ediyor?
Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün (NATO) temel taşı olan 5. madde, bir üye ülkeye yapılan silahlı saldırının tüm üyelere yapılmış sayılacağını ve kolektif savunmayı öngörüyor. Son yıllardaki jeopolitik gelişmeler ve artan küresel güvenlik kaygılarıyla birlikte, bu madde uluslararası tartışmaların merkezine yerleşti.
5. madde, ittifakın savunma doktrininin temelini oluşturur. Eğer bir NATO üyesi Avrupa veya Kuzey Amerika'da silahlı bir saldırıya uğrarsa, diğer üyeler bunu kendilerine yapılmış bir saldırı olarak kabul eder. Bu durumda, saldırıya uğrayan ülkeye yardım etmek için her türlü önlemi alma yükümlülükleri doğar.
Antlaşmanın 5. maddesi, her üyenin BM Şartı'nın 51. maddesinde belirtilen bireysel veya toplu meşru müdafaa hakkını kullanarak gerekli adımları atmasını öngörür.