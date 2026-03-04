NATO'nun kalbi 5. Maddeyi anlamak: Türkiye için ne ifade ediyor?

5. madde, ittifakın savunma doktrininin temelini oluşturur. Eğer bir NATO üyesi Avrupa veya Kuzey Amerika'da silahlı bir saldırıya uğrarsa, diğer üyeler bunu kendilerine yapılmış bir saldırı olarak kabul eder. Bu durumda, saldırıya uğrayan ülkeye yardım etmek için her türlü önlemi alma yükümlülükleri doğar.