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  4. Neslihan Arın Paris Olimpiyatlarında ilk galibiyetini aldı! Badminton sporcusu Neslihan Arın kimdir?

Neslihan Arın Paris Olimpiyatlarında ilk galibiyetini aldı! Badminton sporcusu Neslihan Arın kimdir?

Neslihan Arın, 30 Temmuz 2024 günü Perulu Inés Lucía Castillo ile yapılan maçı 21-16 ve 21-17'lik setlerle 2-0 kazanmıştır. Peki, 2024 Paris Olimpiyatlarda ilk galibiyetini alan Neslihan Arın kimdir? İşte detaylar…

Neslihan Arın Paris Olimpiyatlarında ilk galibiyetini aldı! Badminton sporcusu Neslihan Arın kimdir? - Sayfa 1

Neslihan Arın kimdir?

26 Şubat 1994 yılında Bursa’da doğan Neslihan Arın, Türk badminton sporcusudur.

2012 Yaz Olimpiyatları'nda ülkesini temsil eden Yiğit, badmintonda Olimpiyatlara katılan ilk Türk sporcu oldu. 

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Neslihan Arın Paris Olimpiyatlarında ilk galibiyetini aldı! Badminton sporcusu Neslihan Arın kimdir? - Sayfa 2

Mersin'in ev sahipliğindeki 2013 Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden sporcu, tek ve çift kadınlarda (Özge Bayrak ile) şampiyonluğa ulaştı. Yiğit daha sonra 2018 ve 2022 Akdeniz Oyunları'nda da tek kadınlarda şampiyon unvanını korudu.

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Neslihan Arın Paris Olimpiyatlarında ilk galibiyetini aldı! Badminton sporcusu Neslihan Arın kimdir? - Sayfa 3

Yiğit, 2014 yılının Ağustos ayında Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi tarafından yapılan açıklamada 2016 Rio Olimpiyatları yolunda desteklenecek, madalya vadeden 16 "altın" çocuğu arasında yer almıştı. Çağatay Taşdemir tarafından çalıştırılmaktadır.

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Neslihan Arın Paris Olimpiyatlarında ilk galibiyetini aldı! Badminton sporcusu Neslihan Arın kimdir? - Sayfa 4

  2024 Paris Olimpiyatları'na katılmıştır. Olimpiyatlarda, 28 Temmuz 2024 günü J grubu ilk maçında karşılaştığı Japon Aya Ohori'ye 21-9 ve 21-7'lik setlerle 2-0 yenilmiştir. 2. maçını 30 Temmuz 2024 günü Perulu Inés Lucía Castillo ile yapan Neslihan, maçı 21-16 ve 21-17'lik setlerle 2-0 kazanmıştır.

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