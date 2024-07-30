Neslihan Arın Paris Olimpiyatlarında ilk galibiyetini aldı! Badminton sporcusu Neslihan Arın kimdir?

Mersin'in ev sahipliğindeki 2013 Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden sporcu, tek ve çift kadınlarda (Özge Bayrak ile) şampiyonluğa ulaştı. Yiğit daha sonra 2018 ve 2022 Akdeniz Oyunları'nda da tek kadınlarda şampiyon unvanını korudu.