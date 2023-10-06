Nobel Ödülleri'nin sahipleri belli oldu
2023 Nobel Tıp Ödülü, bilim insanları Kariko ve Weissman'a; Nobel Fizik Ödülü, bilim insanları Krausz ve L'Huillier'e, Nobel Kimya Ödülü, Bawendi, Brus ve Ekimov'a; Nobel Edebiyat Ödülü Fosse'ye, Nobel Barış Ödülü ise Muhammedi'ye verildi. işte ödüllerle ilgili ayrıntılar...
Dünyanın en saygın ödülleri olarak kabul edilen Nobel Ödülleri'nin bu yılki kazananları belli oldu.
2023 Nobel Tıp Ödülü, mRNA içerikli COVID-19 aşısının geliştirilmesini sağlayan çalışmalara imza atan 68 yaşındaki Macar asıllı bilim insanı Katalin Kariko ile 64 yaşındaki ABD'li bilim insanı Drew Weissman'a verildi.
2023 Nobel Fizik Ödülü'nü, maddedeki elektron dinamikleriyle ilgili çalışmalarından dolayı ABD'li fizikçi Pierre Agostini, Macar fizikçi Ferenc Krausz ve Fransız fizikçi Anne L'Huillier kazandı.
2023 Nobel Kimya Ödülü'nü, kuantum noktalarının keşfi ve senteziyle ilgili çalışmalarından dolayı Moungi Gabriel Bawendi, Louis E. Brus ve Alexei I. Ekimov kazandı.