Nobel Ödülleri'nin sahipleri belli oldu 2023 Nobel Tıp Ödülü, bilim insanları Kariko ve Weissman'a; Nobel Fizik Ödülü, bilim insanları Krausz ve L'Huillier'e, Nobel Kimya Ödülü, Bawendi, Brus ve Ekimov'a; Nobel Edebiyat Ödülü Fosse'ye, Nobel Barış Ödülü ise Muhammedi'ye verildi. işte ödüllerle ilgili ayrıntılar...

Dünyanın en saygın ödülleri olarak kabul edilen Nobel Ödülleri'nin bu yılki kazananları belli oldu. 1 | 9

2023 Nobel Tıp Ödülü, mRNA içerikli COVID-19 aşısının geliştirilmesini sağlayan çalışmalara imza atan 68 yaşındaki Macar asıllı bilim insanı Katalin Kariko ile 64 yaşındaki ABD'li bilim insanı Drew Weissman'a verildi. 2 | 9

2023 Nobel Fizik Ödülü'nü, maddedeki elektron dinamikleriyle ilgili çalışmalarından dolayı ABD'li fizikçi Pierre Agostini, Macar fizikçi Ferenc Krausz ve Fransız fizikçi Anne L'Huillier kazandı. 3 | 9