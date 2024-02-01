Nükleer savaşta insanlığı kurtaracak! İşte keşfedilen besin kaynağı
Nükleer savaş tehdidi dünya çapında konuşuluyor. Bilim insanları nükleer savaş durumunda insanlığı açlıktan kurtarabilecek yeni bir besin kaynağı keşfetti. Bilim insanlarına göre bir nükleer savaş, dünya çapındaki hasatları zayıflatabilir ve küresel gıda üretimini yüzde 90 azaltabilir. İşte keşfedilen besin kaynağı...
Bilim insanları nükleer savaş durumunda insanlığı açlıktan kurtarabilecek yeni bir besin kaynağı keşfetti. Ekip, her yıl ortalama 33 ton kuru yosun veya deniz yosununun okyanus yüzey alanı üzerinde ve makul bir bütçeyle yetiştirilebileceğini tahmin ediyor.
NTV'nin aktardığına göre, Çevre bilimci Dr. Florian Ulrich Jehn, "Daha verimli alanları kullanırsanız, yaklaşık 416 bin kilometrekarelik yani neredeyse Kolombiya büyüklüğünde okyanus alanına ihtiyacınız olur" ifadelerini kullandı. Ekip hala rakamları inceliyor olsa da hala belirsiz olan faktörlerden biri böyle bir senaryoda deniz yosununun gerçek fiyatının ne kadar olabileceği.
Çalışma, besin açısından zengin suyu okyanusun derinliklerinden yüzeye çıkaracak, bu devasa su tarımı programı için gereken bölgeleri etkili bir şekilde gübreleyecek ve konveksiyona benzer bir yayılım yaratacak.
Buna "nüfuz eden konveksiyon" deniyor. Sıcak su dikey dolaşımı yönlendirmek yerine soğuk suyun alçalmasını sağlıyor.
Deniz yosunu gibi insan dostu okyanus yeşillikleri, "nükleer ortamda kış" koşullarında yetiştirilebiliyor ve onu harika bir alternatif besin kaynağı haline getiriyor.
Ancak araştırmacılar, insanların her öğünde tuzlu ve ıslak deniz bitkileriyle beslendikleri bir gelecek hayal etmelerine gerek olmadığını vurguladı.
Deniz yosununda bulunan iyot bu kadar yüksek miktarlarda insanlar için toksik olabileceğinden, yosunun besin ağına katkısı muhtemelen daha dolaylı olacak.