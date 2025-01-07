O il için deprem kapıda! CHP heyetinden deprem zirvesi: Naci Görür'den görüş alındı!
CHP'li 21 milletvekilinden oluşan heyet, jeolog ve deprem uzmanı Prof. Dr. Görür ile bir araya gelerek deprem konusunda görüş aldı ve yol haritası belirledi.
Cumhuriyet Halk Partili 21 milletvekilinden oluşan ve başkanlığını Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un yaptığı çalışma grubu, 9-11 Ocak günlerinde Elazığ ve Tunceli’de depreme ilişkin yapacakları ziyaretler öncesinde jeolog ve deprem uzmanı Prof. Dr. Görür ile TBMM’de yaklaşık 2 saat süren toplantı yaptı.
Yol haritası belirlendi
Olası Tunceli depremine yönelik yapılması gerekenlere ve Elazığ’ın bu depreme ilişkin lojistik merkez olarak planlaması gerektiğine değinilen toplantıda Türkiye’nin depremselliği ve deprem dirençli kentler için yol haritasına yönelik bilimsel görüş alındı.
CHP görüş aldı
Toplantıya ilişkin açıklamalarda bulunan Erol "Beklenen Tunceli depremi öncesinde; kentin risklerinin azaltılarak Tunceli’nin deprem dirençli bir kent haline getirilmesi ve depreme hazırlık için Elazığ’ın lojistik merkez olarak planlanmasına yönelik gerçekleştireceğimiz Elazığ ve Tunceli ziyaretlerimiz öncesinde CHP çalışma grubu olarak bugün TBMM’de Prof. Dr. Naci Görür Hocamızın sunumunu izledik, değerli görüşlerinden faydalandık." dedi.
Tunceli depremi kapıda
Erol "9-11 Ocak’ta planladığımız Elazığ ve Tunceli ziyaretlerimizi 21 Cumhuriyet Halk Partili milletvekili arkadaşımızla gerçekleştireceğiz. Ziyaretlerimiz öncesinde Türkiye’nin yetiştirdiği en önemli jeologlardan biri olan hemşehrimiz Naci Görür Hocamızın değerli görüşlerini dinlemek bizim için son derece yol gösterici oldu, hocamızın da yaptığı çalışmalar neticesinde ısrarla üzerinde durduğu gibi Tunceli depremi kapıda" ifadelerini kullandı.