O il için deprem kapıda! CHP heyetinden deprem zirvesi: Naci Görür'den görüş alındı!

Tunceli depremi kapıda

Erol "9-11 Ocak’ta planladığımız Elazığ ve Tunceli ziyaretlerimizi 21 Cumhuriyet Halk Partili milletvekili arkadaşımızla gerçekleştireceğiz. Ziyaretlerimiz öncesinde Türkiye’nin yetiştirdiği en önemli jeologlardan biri olan hemşehrimiz Naci Görür Hocamızın değerli görüşlerini dinlemek bizim için son derece yol gösterici oldu, hocamızın da yaptığı çalışmalar neticesinde ısrarla üzerinde durduğu gibi Tunceli depremi kapıda" ifadelerini kullandı.