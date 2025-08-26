  1. Ekonomim
O ilde barajlar alarm veriyor: Kentin 3.5 aylık içme suyu kaldı

Bolu’nun içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Gölköy Barajı Gölü’nde su seviyesi yüzde 26 seviyesine düşerek, 3.5 aylık içme ve kullanma suyu kaldı.

Bolu’nun içme suyunun karşılandığı Gölköy Baraj Gölü’ndeki su oranı yüzde 26 seviyesine geriledi.

Gölköy Baraj Gölü, kışın ve ilkbaharda yüksek yağış alması sebebiyle yüzde 100 doluluk oranına ulaşmıştı.

Barajdaki su oranı, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve ekim alanlarının barajdaki suyla sulanmasıyla düştü.

Bolu’nun içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Gölköy Barajı Gölü’nde 3.5 aylık içme ve kullanma suyu kaldı.

