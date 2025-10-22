O kent için korkutan uyarı! 2 bin yıldır uyuyordu: Büyük deprem üretmeyen fay hareketlendi

Öte yandan, depremle ilgili dikkat çeken bir başka husus ise depremden saniyeler önce cep telefonlarına gelen uyarının Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem olması ile ilgili olması oldu.

Depremin ardından ise gerek AFAD, gerek Kandilli verilerinde Sındırgı ilçesinde o saatte bir deprem kaydı olmamasıydı.