O kent için korkutan uyarı! 2 bin yıldır uyuyordu: Büyük deprem üretmeyen fay hareketlendi
Balıkesir'de dün gece yaşanan 2.5 büyüklüğündeki hissedilen deprem tüm şehirde şok etkisine neden oldu. Depremin büyüklüğünden ziyade meydana geldiği fay herkesin dikkatini çekti. Depremle ilgilenen profesörlerin, uzmanların şehrin içinden geçen ve 2 bin yıldır büyük deprem üretmediğini ifade ettiği Gökçeyazı fayı üzerinde meydana gelen deprem herkesin aklında soru işareti bıraktı. Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan ise "Uzun zamandır bu faya dikkat edilmesi konusunda uyarılarımızı yapıyorduk. Halkımızın, büyük bir depreme karşı mutlaka önlemlerini alması ve dikkatli olması gerekiyor" dedi.
Balıkesir'de dün gece saat 22.47'de merkez üssü Balıkesir il merkezi (Karesi merkez ilçesi) olan 2.5 büyüklüğündeki sarsıntı kısa süreli paniğe neden oldu.
Yerin 12 kilometre derinliğinde olan deprem 2-3 saniye kadar sürse de psikolojik etkisi diğer depremlerden farklı oldu.
Depremle ilgilenen profesörlerin, jeoloji mühendislerinin yıllardır dikkat edilmesi gerektiği fay olan ve Gökçeyazı fayı olarak bilinen fay üzerinde meydana gelmesi endişeleri daha da arttırdı.
Öte yandan, depremle ilgili dikkat çeken bir başka husus ise depremden saniyeler önce cep telefonlarına gelen uyarının Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem olması ile ilgili olması oldu.
Depremin ardından ise gerek AFAD, gerek Kandilli verilerinde Sındırgı ilçesinde o saatte bir deprem kaydı olmamasıydı.